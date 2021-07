La Virtus Reggio trionfa a Rimini alle Finali Nazionali di Ginnastica Ritmica!

Si sono concluse domenica 27 Giugno le finali Nazionali di Ginnastica a Rimini e la Virtus Reggio fa rientro dalla trasferta romagnola con un prestigioso bottino : ben 7 i Podi conquistati, 5 ORI e 2 ARGENTI per le strepitose atlete reggine allenate con minuziosa attenzione e cura dalle istruttrici Rina Albanese e Carmen Loprevite. Aleo Maria Pia, Ambrogio Caterina, Arcudi Alessandra, Asciutto Rita, Dascola Martina, Erbi Noemi e Fascì Marika le sette protagoniste dell’ennesima fiaba firmata Virtus. Sette cuori, che battendo all’unisono, hanno regalato un crescendo di emozioni indimenticabili, portando dritto alle vette più alte del podio. Grande orgoglio per la Società reggina di ginnastica del Presidente Rocco Loprevite, il Vicepresidente Enzo Costantino e le Direttrici Tecniche Rina Albanese e Carmen Loprevite, che amplia con questi nuovi e illustri traguardi il proprio carnet, e arricchisce la storia delle eccellenze in campo sportivo. Rimini rappresenta l’ennesima dimostrazione che la forza, la vitalità, la passione, l’impegno e la costanza vincono sempre, che l’empatia, l’amore e la condivisione fanno di queste vittorie, basi solide sui cui costruire la propria identità umana e sportiva.

Ad aprire le “danze” per la Virtus è stata Alessandra Arcudi (cat. LA1/S2) che ha conquistato un ORO nella specialità palla e uno spelndido ARGENTO nella classsifica assoluta. Martina Dascola (cat. LA1/S1) conquista invece un prestigioso ARGENTO nella specialità corpo libero e un 9° posto nella classifica assoluta.Per lei anche la soddisfazione di avere ottenuto la migliore esecuzione tra un lotto di circa 50 partecipanti. 3 ORI sono invece arrivati dalla squadra Sincrogym 3° fascia (Aleo,Ambrogio,Arcudi,Dascola,Erbi,Fascì) che ha centrato così il bottino in pieno: ORO infatti per le coppie, ORO al collettivo corpo libero e ORO nella classifica assoluta.Prestazione super che ha visto numerosi tecnici, spettatori e ginnaste complimentarsi con le ragazze e con la tecnica Carmen Loprevite per gli esercizi proposti di grande impatto scenografico e ricchi di passaggi altamente acrobatici.L’ultimo ORO è arrivato dalla squadra Promogym 3° fascia (nuova competizione che vede atleti sia di ritmica che di artistica) formata dalla coppia Ambrogio-Erbi, impeccabile nella finale. Per loro rispettivamente anche un buon 7° e 9° posto nella gara indiv. Meravigliosa anche Marika Fascì (cat. LB1/S2), già vicecampionessa nazionale assoluta a Dicembre, che ha conquistato un importantissimo 4° posto al Corpo Libero (a soli 0,025 dal podio) e un 7° posto assoluto nonostante nel combinato Corpo Libero – Cerchio abbia ottenuto la migliore esecuzione su circa 50 partecipanti. Grande soddisfazione inoltre per Rita Asciutto che,dopo uno stop di alcuni mesi, si è messa in gioco con grande tenacia e, con i suoi esercizi al corpo libero, palla e minitrampolino nella competizione Promogym 2° fascia si è piazzata al centro della classifica su un lotto di oltre 100 partecipanti. La Virtus Reggio punta al cuore, con la sua divisa rosso accesso, è diventata l’icona della ginnastica, che si riflette negli occhi orgogliosi delle giovani atlete.