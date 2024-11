Vis a Mazara senza paura

Scatta domani la fase a orologio (8 giornate in tutto) del girone G di Dnc e la Vis Reggio Calabria esordirà al palazzetto dello sport di contrada Affacciata in quel di Mazara del Vallo.I locali di coach Bonanno, reduci dal roboante successo casalingo col Basket Acireale, proveranno a ripetersi contro i reggini, per nulla intenzionati però a lasciare disco verde ai trapanesi. Capitan Grasso e compagni, nonostante la sconfitta casalinga rimediata sette giorni fa contro la capolista Monreale, stanno vivendo un buon momento in campionato e vogliono iniziare col piede giusto questa seconda fase della stagione per ottenere il miglior piazzamento possibile nella griglia play off.In settimana coach D’Arrigo, apparso carico e motivato come non mai, ha lavorato intensamente con i suoi ragazzi, sia in palestra che davanti al video tape, senza lasciare nulla d’intentato. Partire col piede giusto nella fase a orologio sarebbe fondamentale per il prosieguo della stagione.Le due compagini si presenteranno all’appuntamento di domani appaiate a 16 punti in classifica, entrambe con uno score di 8 vinte e 10 perse. Nella regular season contro il Basket Mazara gioie e dolori per la Vis: all’andata, al PalaBotteghelle, i bianco/amaranto la spuntarono con un convincente 70-62, frutto di un finale palpitante ed entusiasmante; al ritorno, invece, meno di un mese fa, i siciliani si imposero a domicilio col punteggio di 76 a 61.Palla a due alle ore 18.Arbitreranno Luca Paternicò e Calogero Sarda entrambi di Piazza Armerina.