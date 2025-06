Vis Basket Reggio: Paolo Pierotti è il nuovo capo area dell’Academy

Il progetto Vis Academy compie un ulteriore passo avanti nel suo percorso di crescita internazionale, che vede sempre più forte la sinergia con investitori statunitensi e una visione europea. La società annuncia ufficialmente l’ingaggio di Paolo Pierotti come nuovo Capo Area Tecnica, una figura di spicco nel panorama del basket italiano con oltre 30 anni di esperienza nella formazione e nello sviluppo dei giovani talenti.

Pierotti, Formatore Nazionale FIP, arriva a Reggio Calabria con un bagaglio ricchissimo:

Esperienza pluridecennale in società di alto livello come Gubbio, Gualdo, Umbertide, Valdiceppo, Foligno e Basket Todi.

Responsabile tecnico di prima squadra e settore giovanile, con una spiccata attenzione alla crescita individuale e collettiva.

Specialista nello sviluppo tecnico-tattico, con programmi di allenamento personalizzati e gestione avanzata degli staff.

Formatore di allenatori, con numerosi clinic e corsi dedicati all’innovazione metodologica.

La Vis Academy per voce del Presidente Luigi Di Bernardo si sta strutturando come un punto di riferimento per il basket giovanile, con un’attenzione particolare all’aspetto educativo e umano, oltre che tecnico. Pierotti avrà il compito di coordinare e potenziare l’intera area tecnica, lavorando in sinergia con i nuovi investimenti e il progetto internazionale della società.

“Sono entusiasta di questa nuova sfida” – ha dichiarato Pierotti – “La Vis Basket ha un progetto ambizioso e credo fortemente nel valore della formazione come motore per il futuro. Lavoreremo per costruire un modello vincente“.

La dirigenza amaranto esprime grande soddisfazione: “Paolo è un professionista di altissimo livello, perfetto per guidare la crescita della nostra Academy. La sua esperienza e la sua visione saranno fondamentali per raggiungere nuovi traguardi“.

Con questa nomina, la Vis Basket Reggio Calabria conferma la sua volontà di investire sul futuro, puntando su giovani dal respiro internazionale, innovazione e qualità.