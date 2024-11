Vis domani al PalaBotteghelle contro il Green Basket Palermo

Torna il campionato dopo lo stop dovuto alle final eight di Coppa Italia e per la Vis Reggio Calabria il calendario propone subito un impegno ostico. Avversario dei reggini sarà il Green Basket Palermo che in riva allo Stretto si gioca le residue chances di ottenere un posto nei play off.

I bianco/amaranto di coach D’Arrigo non vedono l’ora di scendere sul parquet. La sosta dello scorso week end, infatti, non ha consentito a capitan Grasso e compagni di metabolizzare la sconfitta beffa maturata all’ultimo secondo contro Capo d’Orlando. C’è gran voglia di ripartire di slancio e provare a riconquistare la vetta della classifica, distante appena due lunghezze.

Stefano Zampogna, play dei calabresi, presenta così la gara contro i siciliani: “Palermo è un’ottima squadra, una delle migliori del girone, molto fisica, con tante rotazioni, che non regalerà nulla e che, contro di noi, si gioca le ultime possibilità di andare ai play off. Noi, dal canto nostro, non ci possiamo permettere più passi falsi. Dovremo giocare alla grande, col giusto approccio mentale, e cercare in tutti i modi di vincere per avvicinarci all’obiettivo. Ci aspetta un finale di campionato molto impegnativo, da affrontare gara per gara, con la consapevolezza che tutto dipenderà solo ed esclusivamente da noi”.

Palla a due domani alle 18 al PalaBotteghelle.

All’andata (era il 30 novembre) i palermitani s’imposero di misura 61-60, con i reggini che più volte nelle concitate fasi finali fallirono il canestro della vittoria.

Arbitrerà la coppia calabrese composta da Francesco Micino di Cosenza e Anna Rosa Nocera di Catanzaro.