Vis Reggio Calabria. Ad Acireale in cerca di conferme

di Nicolino D’Ascoli – Trasferta sicula per la Vis Reggio Calabria che si recherà ad Acireale, nella bolgia del PalaVolcan, per affrontare i ragazzi di Coach Russo, attualmente terzi in classifica. Impegno ostico per Grasso e compagni anche se il morale è alle stelle dopo la vittoria casalinga, di sabato scorso, ai danni di Basket Gela.I granata arrivano invece da una sconfitta di misura, subita sul fil di sirena a Marsala, ma per nulla demoralizzati. Il quintetto acese ha dato ampia dimostrazione di potersela giocare ad armi pari con qualsiasi avversario, le prestazioni contro le corazzate Monreale e Catanzaro sono il classico esempio.Classifica alla mano i reggini sono ben consci del valore dell’avversario e pur nutrendo il massimo rispetto per gli avversari, domani scenderanno sul parquet catanese determinati e grintosi, con la speranza di non tornare a casa a mani vuote, consapevoli di poter giocare un’ottima partita. Non sarà affatto facile contrastare i vari Marzo, Lo Faro e Moretti pronti ad esaltare il proprio pubblico a suon di canestri, ma la Vis Reggio Calabria non ha alcuna intenzione di fare da vittima sacrificale.In settimana duro lavoro per il neo acquisto Michele Suraci letteralmente catechizzato da Coach D’Arrigo sui movimenti da effettuare sotto canestro. Il giovane centro reggino, già autore di una fenomenale prestazione sabato scorso, darà respiro ai lunghi consentendo così maggiori rotazioni nel corso dei quaranta minuti. Intenso lavoro anche per i suoi compagni di squadra bianco/amaranto ben coadiuvati dal preparatore fisico Roberta Vozza.Palla a due fissata alle ore 18 al Palasport di via Kennedy.Arbitreranno Angelo Mucella De Gaetano di Messina e Anna Rosa Nocera di Catanzaro.All’andata il Basket Acireale espugnò il PalaBotteghelle col punteggio di 68 a 64.