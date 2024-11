Vis Reggio Calabria domani in anticipo contro la capolista Monreale

di Nicolino D’Ascoli. Anticipo di fuoco per la Vis Reggio Calabria domani alle ore 18.15 presso il PalaBotteghelle quando gli uomini di D’Arrigo ospiteranno la capolista Nuova Aquila Monreale per l’ultima giornata della regular season.Dopo il rilancio in classifica dei reggini grazie alle vittorie, quasi imprese, contro Marsala e Acireale l’impegno di domani almeno sulla carta appare proibitivo, basti ricordare il ruolino di marcia dei palermitani che dominano il campionato con 16 vittorie su 17 incontri totali (ultima e unica sconfitta è quella subita contro Catanzaro lo scorso 27 Ottobre) e con una striscia di 13 vittorie consecutive ancora aperta. Dopo l’ultimo k.o. le aquile hanno vinto quasi tutte le gare con uno scarto superiore alla doppia cifra e con ampie dimostrazioni di superiorità, a tratti davvero imbarazzante, su tutti i parquet di Sicilia e Calabria. Del resto un roster che vanta cestisti del calibro di Cozzoli, Gottini, Enrique Andrè e Tagliabue, per citarne solo alcuni, non poteva non ambire al salto in Dnb e, ad oggi, sta pienamente rispettando i pronostici della vigilia.La Vis, dal canto suo, affronterà la partita senza aver nulla da perdere, dall’alto del lusinghiero quarto posto in classifica e sulle ali di una ritrovata condizione fisica e mentale che ha consentito ai reggini di incamerare preziosissimi punti play off nelle ultime due uscite contro dirette concorrenti alla post season. Infine un ulteriore stimolo per il quintetto reggino sarà la pesante sconfitta subita all’andata al PalaMangano di Palermo (88-47), che i bianco/amaranto vorranno certamente riscattare davanti al pubblico amico.Incredibilmente dopo un ottimo campionato comunque condotto dalla Vis Reggio Calabria, rimane ancora in bilico la posizione finale in classifica. In virtù del grande equilibrio esistente in graduatoria Grasso e compagni potranno chiudere domani la prima fase in una posizione compresa fra il terzo ed il settimo posto. Anche per questo nell’anticipo di domani sarà importante un’ottima prestazione della squadra ed il supporto del pubblico locale.Dalla prossima settimana scatterà la fase ad orologio, 8 giornate in tutto.Arbitreranno Teresa Cristina Luca di Catania e Federico Andrea Castorina di Giarre.