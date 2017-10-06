Vis in scioltezza sul Basket Villa

A distanza di una settimana Vis Reggio Calabria ed Eraclesofà Italia Villa San Giovanni si sono nuovamente affrontate sul parquet del PalaBotteghelle. Il test amichevole è durato 45 minuti (alla sirena finale i due coach hanno optato per un ulteriore mini periodo di 5 minuti), durante i quali i bianco/amaranto di casa hanno imperversato in lungo e in largo, aumentando progressivamente il vantaggio fino al + 49 finale.

Starting five. Vis con Barrile, Viglianisi, Lobasso, Warwick, Skurdauskas; Villa risponde con Meduri, Scordino, Vinci, Costabile e il rientrante Barreca.

Percentuali e migliori in campo

La Vis, priva di Soldatesca e Spasojevic, ha tirato con ottime percentuali (36 su 51 da due e 8 su 18 da tre), evidenziando una crescita di intesa e di condizione fisica che fa ben sperare in vista dell’imminente inizio del campionato.

Da segnalare i 29 punti di Skurdauskas, dominante a rimbalzo e immarcabile dentro il pitturato con un lusinghiero 12 su 13 complessivo. In doppia cifra fra i locali anche Lobasso (26), incontenibile in campo aperto e mortifero col suo classico tiro dall’angolo, e Warwick (22), accesosi nel secondo tempo con 4 triple consecutive. Molto bene anche l’under ex Val Gallico Claudio Neri, il cui minutaggio cresce di partita in partita.

Fra gli ospiti in evidenza Pitasi (top scorer dei villesi con 17 punti) e il giovane Versace (10).

Il tabellino del match

Questo il tabellino del match:

Vis Reggio Calabria – Eraclesofà Italia Villa San Giovanni 108-59

(29-10, 55-26, 78-34, 99-52)

Vis Reggio Calabria: Barrile 6, Viglianisi 9, Lobasso 26, Skurdauskas 29, Warwick 22, Rizzieri 3, Neri 9, Fazzari 2, Martino, Galimi 2. Allenatore: Polimeni.

Eraclesofà Italia Villa San Giovanni: Meduri 3, Vinci 10, Scordino 2, Costabile 5, Barreca 2, Vazzana 2, Pitasi 17, Ruggeri 3, Laganà, Versace 10, R. Abruzzini 5, Festa, Miloro. Allenatore: D’Agostino.

Arbitro: Comerci di Reggio Calabria.