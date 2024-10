I vitalizi in Calabria, caccia ai consiglieri regionali: il servizio di La 7

L’inviato di “Non è l’Arena”, Danilo Lupo è stato in Calabria, alla ricerca dei consiglieri regionali che a fine maggio hanno reintrodotto i vitalizi.

UN VITALIZIO É PER SEMPRE

A Reggio Calabria, a fine maggio, i consiglieri regionali hanno reintrodotto i vitalizi, con una serie di privilegi:

retroattività; cumulabilità; rivalutazione ISTAT; trattamento di fine mandato.

La discussione, per l’approvazione, è durata meno di 1o minuti. Un video della riunione del Consiglio regionale della Calabria datato 28 maggio 2019 mostra il susseguirsi del’approvazione delle leggi in un lasso di tempo veramente ristretto.

Anche al Consiglio regionale della Calabria però ci si riposa. Secondo quanto riportato da Lupo nel servizio trasmesso a La 7, la scorsa settimana sarebbe stata per i consiglieri una settimana di ‘riposo’. Zero sedute, zero commissioni e zero consiglieri in giro.

Il giornalista è riuscito però a raggiungere telefonicamente il consigliere Domenico Tallini – Capogruppo regionale Forza Italia che sembrava essere all’oscuro del vitalizio di fine mandato. Le reazioni però sono fra le più disparate e se al Palazzo Campanella di Reggio Calabria capita di incontrare qualche vecchio consigliere – come ad esempio Sebastiano Tramontana (consigliere dall’85 al ’95) – che cerca di sdrammatizzare, altri del vitalizio non vogliono proprio parlare – come Antonio Borrello, ex Consigliere regionale che non ha gradito particolarmente l’incontro con le telecamere.

