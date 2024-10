La vittoria con il Pescara e gli obiettivi. Ne parlerà Bianchi nell’incontro con la stampa

Come sempre al servizio dei compagni e straordinario lavoratore di un centrocampo a due che gli impone tanta fatica e corsa. Nicolò Bianchi si conferma come lo scorso anno prezioso per la mediana amaranto e ancora una volta protagonista di un assist, quello del secondo gol di Liotti. Oggi incontra la stampa per parlare della vittoria contro il Pescara, ma anche del mondo Reggina in generale e degli obiettivi. Questo il comunicato della società:

“La Reggina comunica che mercoledì 7 ottobre alle ore 14:30 Nicolò Bianchi incontrerà gli organi di informazione presso la sala stampa dello stadio Oreste Granillo. Si invitano i colleghi a presentarsi muniti di dispositivi anti-covid“.