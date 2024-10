Reggina: aggiornamenti su Rivas, Charpentier e Rolando

Ventotto calciatori in organico, una scelta ampia per mister Toscano per una stagione che si preannuncia intensa, difficoltosa e con tanti impegni ravvicinati. Dicevamo qualche giorno addietro più di due squadre a disposizione per gestire nel migliore dei modi eventuali momenti di difficoltà tra squalifiche, cali di rendimento e possibili infortuni. Ed a proposito di questo, il tecnico fino al momento non ha potuto usufruire di due elementi ancora fermi ai box per infortunio e che nell’economia del gioco amaranto, potrebbero fornire un grande contributo. Lo sfortunato Rivas si è fermato prima dell’inizio della nuova stagione per un problema muscolare e nonostante non vi siano notizie certe, il suo recupero potrebbe arrivare alla ripresa del campionato.

Charpentier tra il brutto infortunio dello scorso campionato ed il covid è stato costretto a frenare il percorso di recupero. Su di lui punta moltissimo mister Toscano che lo ha fortemente voluto in rosa. La sosta torna certamente utile al centravanti come anche a Gabriele Rolando. Per quest’ultimo una lieve distrazione muscolare e tempi di recupero da stabilire. Sempre complicato fare valutazioni certe su questo tipo di problematiche, ma anche lui dovrebbe tornare presto a disposizione.