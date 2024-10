Reggina: il Ds Taibi spiega il rinnovo di German Denis

In altra pagina del nostro giornale abbiamo riportato le dichiarazioni del Ds Taibi riguardo il resoconto fatto sul calciomercato. Il dirigente amaranto, dopo aver completato l’organico che sta disputando il campionato di serie B, ha provveduto ad effettuare alcuni rinnovi per quattro calciatori protagonisti della promozione.

Su uno in modo particolare, il direttore sportivo ne ha spiegato anche la motivazione ai microfoni di CityNow, parliamo del fresco trentanovenne German Denis: “Insieme agli altri meritava una sorta di premio dopo l’eccellente stagione scorsa. Il ragazzo è fisicamente in condizioni ottimali, vale anche per lui la statistica dei centravanti di una certa età, molto più incisivi e determinanti di altri. German è un gran calciatore ed una persona straordinaria, a nostro avviso può giocare a livelli importanti ancora per qualche stagione. Un futuro da dirigente? Può essere, ma questi sono discorsi che riguardano la società“.