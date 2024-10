FIN: Vola la Calabria ai Campionati Italiani Giovanili Paralimpici. Le medaglie

Ai Campionati Italiani Giovanili di nuoto paralimpico disputati a Roma il 7 Aprile presso il centro federale delle tre fontane gli atleti paralimpici calabresi riescono a distinguersi conquistando diverse medaglie e ben due pass per i campionati assoluti italiani Estivi che si disputeranno a BustoArsizio il 5/7 Luglio 2019

Alla presenza di Luca Pancalli presidente CIP nazionale si sono aperti i giochi per 34 società distribuite su tutto il territorio nazionale. La Calabria alla sua prima uscita posiziona le sue due società rispettivamente al 14° (Acli Arvalia Lamezia) e 29° posto (polisportiva team 14)

Per la società Acli Arvalia Nuoto accompagnata dal tecnico Pietro Amendola:

Sacco Simone conquista la medaglia d’argento 50 dorso juniores con il tempo di 1’57″54 (cat. S4).

Longo Giavittorio: Oro nei 100 rana juniores tempo 2’00″98 – categoria (SB8) ed Argento nei 50 stile juniores col tempo di 49″62 – categoria (S09).

Polimeni Francesco Oro nei 100 rana categoria ragazzi col tempo di 2’12″99 categoria (SB8) e Argento categoria nei 50 stile categoria ragazzi col tempo di 0’58″49.

Per la società Polisportiva Team 14 accompagnata dai tecnici Giuseppe Laface e Cristina Carresi e dalla giovanissima Danila La Camera.

Aurora Esabotini stacca 2 pass per i campionati italiani assoluti nella distanza dei 100 dorso e 50 stile conquistando l’Oro nei 100 dorso juniores categoria (S07) con il tempo di 2.16.09 e l’Oro nei 50 stile juniores categoria (S07) col tempo di 49.06.

Grande soddisfazione del Delegato Regionale Maurizio Marrara che dichiara: “E’ un immenso piacere ed un orgoglio per l’intera Calabria avere una nostra rappresentanza ai campionati italiani assoluti con Aurora in due gare differenti. Un plauso va anche a Francesco, Gianvittorio e Simone che hanno da subito fatto bene conquistando medaglie di valore in ambito nazionale. Un grazie doveroso va anche alle società e i loro presidenti per lo splendido lavoro fin qui svolto”.

Fonte: fincalabria.com