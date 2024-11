Nuovi voli in Calabria, Occhiuto: ‘Benvenuta alla nuova compagnia’

Tratte più frequenti, prezzi competitivi e maggiore accessibilità per i cittadini. L'annuncio del Presidente

Una grande novità per i calabresi è stata annunciata dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, attraverso un reel su Instagram. A partire dal 15 dicembre, grazie a un accordo siglato con Aeroitalia, l’aeroporto di Lamezia Terme sarà collegato più volte al giorno con Roma, offrendo tratte più frequenti, prezzi competitivi e maggiore accessibilità per i cittadini.

Un regalo di Natale che dura tutto l’anno

Questa iniziativa arriva in un momento strategico, in vista delle festività natalizie, un periodo in cui molti calabresi fanno ritorno nella loro terra d’origine. L’accordo risponde a un’esigenza sentita da tempo: ridurre i costi elevati dei biglietti aerei e aumentare i collegamenti diretti con il resto d’Italia.

"I voli che dal 15 dicembre saranno disponibili per tutti i calabresi saranno disponibili anche negli altri mesi dell'anno", ha sottolineato Roberto Occhiuto.

Mobilità e sviluppo per la Calabria

L’introduzione di voli frequenti tra Lamezia Terme e Roma non solo migliorerà la mobilità dei cittadini calabresi, ma rappresenta anche un’importante opportunità per il turismo e lo sviluppo economico della regione.

Questa iniziativa agevolerà:

Collegamenti più efficienti con la Capitale.

con la Capitale. Accesso facilitato per turisti italiani e stranieri.

italiani e stranieri. Miglioramenti per il settore economico e culturale della Calabria.

L’accordo con Aeroitalia

La collaborazione con Aeroitalia riflette l’impegno della Regione Calabria a garantire un servizio aereo più accessibile ed efficiente, rispondendo alle esigenze dei cittadini e dei tanti visitatori che scelgono la Calabria come destinazione.

L’accordo sottolinea una visione a lungo termine, puntando non solo a risolvere problematiche contingenti, ma a rafforzare i collegamenti regionali durante tutto l’anno.

I dettagli sui voli

I nuovi voli operati dalla compagnia aerea Aeroitalia avranno i seguenti orari.

Tratta Lamezia Terme – Roma Fiumicino:

4 collegamenti giornalieri nelle giornate di domenica, lunedì, giovedì e venerdì, con i seguenti orari: 7.20, 11.10, 15, 18.50.

3 collegamenti giornalieri nelle giornate di martedì e mercoledì, con i seguenti orari: 7.20, 14.30, 18.30.

2 collegamenti giornalieri nella giornata di sabato, con i seguenti orari: 7.20, 18.30.

Tratta Roma Fiumicino – Lamezia Terme: