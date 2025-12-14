Volley: l’Amaro Dhelios esce sconfitto dal match contro Corigliano
14 Dicembre 2025 - 21:17 | Comunicato
Sconfitta che pesa anche nell’economia del ranking. In C Maschile, la lunga trasferta in quel di Corigliano non sorride alla Dhelios. Gli amaranto cedono il passo.
Vince la Sprovieri Volley che chiude il match in tre set con i seguenti parzialI: 25 a 20, 25 a 23 e 25 a 19.
I locali, roster giovane ed esplosivo, hanno spinto da subito con il servizio e la ricezione amaranto che non ha retto la pressione.
I primi due set sempre in salita a differenza del terzo. Nello stesso, gli amaranto non sono riusciti a firmare la stoccata decisiva. Ha in determinanti gli attacchi dell’opposto e del primo ricevitore attaccante.
Adesso, è già tempo di giro di boa: toccherà rimanere compatti mentalmente.
La prossima trasferta in casa della Tonno Callipo, battuta nella gara di andata, è tutta da giocare.
Si scenderà in campo il 21 dicembre alle ore 18 al Palavalentia.