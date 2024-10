Volley Callipo, coach Valentini: “Ravenna avversario non facile. Massima intensità nelle prossime partite”

Conferenza stampa ieri pomeriggio al PalaValentia con coach Antonio Valentini. Ecco, in sintesi, quanto espresso dal tecnico giallorosso: Su Ravenna e sul fatto di riscattare il match dell’andata perso 3-1 dopo aver disputato una buona partita al Pala De Andrè:

“Sicuramente la partita d’andata ci ha lasciato un po’ d’amaro in bocca perché credo che avevamo disputato una buona partita. Ravenna è una squadra che esprime una buona pallavolo, è una squadra che fa della difesa uno dei suoi punti di forza e ha un giocatore che sta facendo molto bene come Rychlicki. Ci dobbiamo preparare ad una partita che sicuramente non sarà facile e dobbiamo avere un approccio simile a quello che abbiamo avuto nella partita d’andata sperando, ovviamente, di raggiungere un risultato diverso”.