Volley Callipo, Zhukouski: “La chiave per vincere sarà quella di rimanere uniti e giocare di squadra” – VIDEO

A due giorni dal prossima gara di Campionato contro Latina, è stato Tsimafei Zhukouski a caricare il gruppo in vista del match di domenica 03 febbraio, PalaValentia ore 18:00, contro la compagine laziale. Il palleggiatore croato, capitano della Tonno Callipo insieme a Davide Marra, ha parlato oggi pomeriggio in conferenza stampa. Ecco in sintesi

quanto sottolineato dall’alzatore giallorosso.

“Latina è una squadra forte, equilibrata. Noi dobbiamo mettere in campo il nostro gioco migliore, a partire dalla battuta. La chiave per vincere, così come abbiamo fatto con Ravenna, è quella di essere uniti, giocare di squadra e mantenere alta la concentrazione. Adesso sono fondamentali tutte le partite. Possiamo vincere contro chiunque delle squadre che sono al nostro livello e ancora tutto può succedere. Dobbiamo cercare di fare meglio anche con le grandi, cercare di fare più punti possibili con tutte le squadre”.

Sul sostegno del pubblico nelle ultime partite e in vista del match di domenica:

“Avere un pubblico numeroso che ci sostiene per noi conta tantissimo, è il nostro settimo uomo in campo. Abbiamo bisogno del pubblico, del tifo perché giochiamo ancora meglio”.

