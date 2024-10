Volley – Campionato di serie B, ci sarà anche la Tonno Callipo

La Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia parteciperà anche quest’anno al Campionato di Serie B. Dopo la retrocessione dello scorso anno, la società del presidente Pippo Callipo ha presentato domanda di ripescaggio che è stata accolta. I colori giallorossi saranno, dunque, presenti per il quarto anno consecutivo sui campi della quarta serie nazionale. Una serie che rispetto allo scorso anno si presenta meno affollata in seguito al salto di categoria di alcune squadre nella nuova Serie A3. La Tonno Callipo è stata inserita nel Girone H (al momento incompleto in quanto devono essere ripescate altre squadre) composto da squadre siciliane e calabresi.

La stagione prederà il via il 19 ottobre con la partita in casa contro Palermo e si concluderà il 9 maggio. Il derby di andata contro Cinquefrondi Reggio Calabria (l’altra calabrese presente nel girone) è previsto il 21 dicembre.

Completamente riconfermato lo staff tecnico: Nico Agricola primo allenatore, Saverio Amerato vice allenatore, Pasquale Piraino preparatore atletico.

Anche quest’anno l’obiettivo della società, che da sempre investe nel mantenimento del settore giovanile – grazie soprattutto all’impegno profuso dal professore Agricola – sarà quello di offrire un’opportunità di formazione e crescita ai giovani, in particolare quelli calabresi, preparandoli a varcare la soglia del mondo della pallavolo più competitiva. La Serie B si è difatti già rivelata l’anticamera del successo in molti casi dando valore al lavoro compiuto per affrontare sul campo le sfide di un campionato complesso in cui bisogna farsi le ossa prima di spiccare il volo verso le categorie superiori. Così è stato, ad esempio, anche quest’anno per alcuni giocatori provenienti dalla società giallorossa: nel campionato 2019-20 di Superlega Roberto Battaglia, infatti, indosserà la casacca del Sora, mentre Paolo Battaglia e Leonardo Focosi andranno rispettivamente a Bergamo (serie A2) e Cuneo (Serie A3).

“Quella che ci attende quest’anno sarà una nuova sfida. Avremo una squadra formata esclusivamente da atleti under 20 (per regolamento le Società di Superlega hanno l’obbligo di partecipare alla Serie B con una rosa composta da atleti U20 e massimo n. 2 U23) con cui dovremo intraprendere un percorso di formazione sia individuale che di gruppo. Il confronto con un campionato di livello ci consentirà di valutare le potenzialità individuali di ciascun atleta – ha spiegato mister Agricola –. Lo scopo sarà quello di permettere ai ragazzi di migliorare a livello tecnico-tattico, individuale e di squadra, senza trascurare, però, lo sviluppo della componente fisica.”

Di seguito il calendario completo:

ANDATA RITORNO

19/10/2019 Tonno Callipo- Saber Volo Palermo 09/02/2020

26/10/2019 Wg Morgan Barcellona Me – Tonno Callipo 15/02/2020

02/11/2019 Tonno Callipo – Volley Catania 22/02/2020

09/11/2019 Papiro Fiumefreddo Ct – Tonno Callipo 01/03/2020

16/11/2019 Tonno Callipo – Gupe Volley Catania 07/03/2020

23/11/2019 Squadra da ripescare 03 – Tonno Callipo 14/03/2020

01/12/2019 Tonno Callipo – Mam Provenzano Part. Pa 21/03/2020

07/12/2019 Savam Cost.Letojanni Me – Tonno Callipo 28/03/2020

15/12/2019 Tonno Callipo – Squadra da ripescare 01 04/04/2020

21/12/2019 5 Frondi RC – Tonno Callipo 18/04/2020

11/01/2020 Tonno Callipo – Aquila Bronte CT 25/04/2020

18/01/2020 Squadra da ripescare 02 – Tonno Callipo 02/05/2020

25/01/2020 Tonno Callipo – Saturnia Acicastello Ct 09/05/2020