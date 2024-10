Volley – Continua il rapporto tra l’Expert De.Si. Palmi ed il libero Irene Carrozza

Procede a gran ritmo la fase di costruzione del nuovo roster per l’Expert De.Si. Volley, che dopo l’ufficialità degli acquisti di Varaldo, Marchi e Cantamessa, e la conferma di Larosa e Bonfiglio, è particolarmente orgogliosa di annunciare la conferma anche di Irene Carrozza. Il libero 100% Made in Palmi ha infatti deciso di proseguire la sua avventura sportiva con la società, iniziata sin dalle giovanili. Irene ha trascorso tutti i suoi anni di attività sportiva con la stessa maglia addosso, diventando una vera bandiera della squadra.

Confermarla nel ruolo di libero è per la società una grandissima soddisfazione. Con la maglia dell’Expert, Irene ha dimostrato tutto il suo valore di sportivo, mettendo in risalto anche le proprie doti umane, in una stagione, quella appena passata, che ha richiesto il massimo a tutte le atlete. Tutti i sacrifici fatti da Irene sono ben impressi nella mente della dirigenza, che non può dimenticare l’abnegazione dimostrata sia fuori che dentro il campo, come ad esempio le partite del finale di stagione, giocate con una vistosa fasciatura alla gamba infortunata, ma in campo per la situazione di totale emergenza

La scalata verso le serie più alte della società palmese è poi certamente anche merito di Irene, che non ha mai fatto mancare il proprio impegno sul taraflex e negli allenamenti, affermandosi come un punto fermo della squadra anche nei momenti più difficili.

«Sono stata molto felice della riconferma da parte della società. Ringrazio di cuore tutta la dirigenza per avermi concesso la possibilità di proseguire questa avventura – ha spiegato Irene – Per me è motivo di grande orgoglio poter rappresentare Palmi, la mia città, nella terza categoria nazionale, con l’augurio di poter arrivare sempre più in alto. Dopo essermi misurata con questo campionato ho ben chiara la sua difficoltà e darò come sempre il mio contributo, lavorando sodo per migliorare ogni giorno con l’aiuto delle mie compagne. Non vedo l’ora di ricominciare ed invito tutti a sostenerci per questo secondo anno in B1».

Grande soddisfazione anche da parte di tutta la società, espressasi per mezzo delle parole del responsabile della comunicazione Luca Luppino. «Per noi è motivo di grande orgoglio avere ancora in squadra una palmese Doc come Irene – ha spiegato Luppino – Irene rappresenta la nostra città, la parte sana e competitiva, averla con noi, a difendere i nostri colori è molto importante e ci riempie di orgoglio».