Volley: match intrigante per la Domotek al PalaCalafiore

Alle ore 17 della domenica, gara molto intrigante contro un team assolutamente in “hype”, la Bcc Tecbus Castellana Grotte.

Nella gara di andata, i reggini, attualmente terzi nel ranking e con serie ambizioni di volare ancora più in alto in questo finale di stagione(mancano solo quattro giornate), vinsero con un secco zero a tre, frutto dei set terminati con un 23-25,19 a 25 e 19 a 25.

Furono 23 i punti messi a segno dal Capitano Domenico Laganà in doppia con Marco Soncini in quell’occasione.

32 punti in classifica, posto al playoff già matematico da tempo e volo in classifica all’interno di un duello appassionante per la seconda piazza con la prossima avversaria, il Gioia del Colle.

Castellana ha soli 16 punti nel ranking ma arriva da un momento magico.

Gara da ex per il libero Saverio De Santis per i reggini, che non è al top.

Idem, dall’altra parte, per il giovane Emanuele Renzo, importante tassello dell’annata dei record dalla B alla A3 per gol team di Mister Polimeni.

L’uomo da tener assolutamente d’occhio tra le fila dei pugliesi è lo schiacciatore Luciano Zornetta, uomo che ha dato la svolta allo scacchiere di Mister Barbone.

Al Pala Calafiore, la gara sarà diretta dalla coppia arbitrale composta da Luigi Pasciari di Nola e Claudia Lanza di Napoli.

Diretta sul canale Youtube di Lega Pallavolo Serie A con telecronaca a cura di Giovanni Mafrici.

Ulteriori informazioni sui canali social di New Mater Volley.

Ricordiamo che – Domenica vivremo una giornata all’insegna dello sport e dei colori amaranto: Reggina 1914 e Domotek Volley insieme per tifare Reggio Calabria!

La giornata di domenica si apre con il match clou della Reggina 1914 a seguire tutti sotto rete.

Una domenica sportiva tutta da vivere, tutta a marchio amaranto.

Alle ore 14:30, la Reggina affronterà il Siracusa in una partita che promette emozioni e adrenalina, un vero e proprio Big Match allo Stadio Oreste Granillo. Subito dopo, alle ore 17:00(la gara è stata posticipata a causa del lavori in corso che stanno rendendo ancora più bello il Palacalafiore), toccherà alla Domotek scendere in campo, contro l’imprevedibile Castellana Grotte.

Per rendere questa giornata ancora più speciale, la Domotek Volley Reggio Calabria ha pensato di un’offerta esclusiva per tutti i tifosi: presentando il biglietto della partita Reggina-Siracusa o l’abbonamento della Reggina Calcio presso il punto vendita ufficiale BCENTERS o al *BOTTEGHINO del PalaCalafiore, sarà possibile acquistare il biglietto per la partita del volley a soli *€3** anziché €7.