Volley: al PalaCalafiore è vero show. Vince la Domotek contro Gioia del Colle

Una partita bellissima. Vero spot per l’intero girone con, in campo, due squadre ben allestite. La Joy di Gioia del Colle, sostenuto da un grande pubblico in trasferta, con grossi nomi in scena. Ed una Domotek compatta, e vincente. Gli amaranto di Mister Polimeni risultano capaci di rimontare dal primo set, quando il fuori-categoria Sabbi e soci sembravano realmente “irreali”. Prova importantissima per il collettivo amaranto: Zappoli gioca una super partita ma sarà costretto ad uscire per infortunio. Mancinelli giocherà una determinata fase finale. Laganà è ormai un “tutt’uno” con un pubblico che cresce sempre più e giocherà una gara strepitosa. Troppo difficile nominare solo alcuni dei protagonisti infiniti di questa sfida: da Persoglia e Mariano per gli ospiti, passando per Saitta, Presta, De Santis, Innocenzi e Lazzaretto, uomo del punto decisivo per la Domotek.

La cronaca della partita Domotek vs Gioia del Colle

Primo punto per Laganà. 1-0. La veloce di Innocenzi firma il 2-1. Laganà firma il 5-4 dopo un bel punto di Zappoli. Tanto equilibrio. Romolo Mariano firma l’ace del 8-9. Massimo vantaggio per gli ospiti dopo il muro di Persoglia 8-11. 8-12 a firma Sabbi. 9-15 con Persoglia pungente sotto rete. 9-16 a firma Mariano. 11-20 per la Joy con l’ace di Sabbi e per una schiacciata sempre dell’esperto opposto. Set point ancora con Sette che chiude i conti con una bella schiacciata che chiude il primo set.

2-2 ad inizio secondo set. 5-7 mini-break ospite. Parità grazie alla mini-rimonta di Laganà e Lazzaretto. 9-8 con un grande muro di Luca Presta. 11-8 per il nuovo break amaranto. 12-8 bel muro di Saitta. 14-9 a firma Zappoli. 16-9 muro per due volte di Innocenzi. 17-10 a firma Laganà. Reazione Joy con un secco 2-0. Lazzaretto segna il 20 a 13. Ace di Mariano per il 20-16 in piena rimonta Joy. Ace per Laganà per il 22 a 16, dopo un errore di Mariano per la Joy. Frumuselu morde è 23-19. De Santis è basilare in ricezione : Zappoli firma il punto del 24 a 20. Longo beffa la difesa amaranto per il 24 a 21. Un errore in battuta, vera spada di Damocle per la Joy, scrive la parola fine al set 25 a 21.

Terzo e Quarto set: la reazione della Joy Gioia del Colle

Laganà sigla un fantastico 2-1. 3-3 con un bel colpo di Presta. 6-4 dopo il punto di Zappoli. 8-4 a firma Zappoli. 9-5 con la pipe di Lazzaretto. Innocenzi segna il 10 a 7. Domenico Laganà firma l’ace del 14 a 8 e del 15 a 8. Luca Presta firma il 16 a 9. Doppio Zappoli per il 19 a 13. 21 a 13 con un grande recupero di De Santis. 22 a 15 con una palla millimetrica di Saitta per Laganà. Lazzaretto firma il 24 a 15 ed è set-point. 25 a 16 in chiusura con un muro sorridente e vincente del Capitano Laganà.

1-4 partenza a razzo per la Joy. 2-4 con la pipe di Lazzaretto. Luca Presta firma l’ace del 3 a 4. Laganà firma il 4 pari. Saitta firma il 5 a 4, con un colpo da maestro. 6-6 a firma Zappoli. Bel punto di Romolo Mariano (6-8). Gesto di fair play per Frumuselu che si è auto-accusato di un tocco a rete, oggetto comunque di video-check. Davide Saitta colpisce per il 12 a 11. Luca Presta gioca alla grande 13-12. 13-15 per la Joy. 15-16 in rimonta con Laganà a punto. 16-17 a firma Mariano con una pipe ben fatta. Ace di Sabbi per il 16 a 18. Innocenzi ricuce per il 17 a 18. Sabbi sale in cattedra per il 18 a 20. De Santis e Mancinelli firmano due recuperi da urlo per il 19 a 20. Laganà firma il punto dell’inseguimento 20 a 21. Persoglia firma il 20 a 22. 21-22 ancora con Laganà. Sabbi risponde sotto rete per il 21 a 23. Il set point è della formazione ospite. 22 a 25 con Frumulesu a muro che chiude i conti.

Il tie-break e la vittoria della Domotek Volley

2-2 nel tie-break con il muro di Sette. Lazzaretto manda in vantaggio Reggio (3-2). Ace di Laganà (4-2). 5-2 per la schiacciata di Lazzaretto. Il tocco di piede di Presta è basilare per il punto Domotek che vale il 7 a 2. Ace di Laganà per l’otto a due. 8-5 grazie al super break di Gioia del Colle. Mariano firma l’8 a 6. Parità con il muro di Mariano. Si è svegliata la Domotek : prima Laganà poi Saitta (11-9). Ancora Mariano 11 a 10. Persoglia a muro (11-11). Errore di Paris al servizio (12-11). Persoglia si scatena per il 12 pari. Mancinelli a punto per il 13 a 12. Lazzaretto in volo firma il 14 a 12. Sette sigla il 14 a 13. Lazzaretto la chiude, da maestro : termina 15 a 12.

Il tabellino

Domotek Volley-Joy Gioia del Colle 3-2 (16-25, 25-21, 25-16, 22-25, 15-13)

: De Santis, Mancinelli 1, Spinello, Zappoli 17, Presta 9, Saitta 4, Innocenzi 7, Motta, Ciaramita, Laganà 26, Lazzaretto 15, Rigirozzo, Parrini. All Polimeni Ass Vandir Dal Pozzo. Joy: Mariano 17, Marra, Frumuselu 11, Sette 7, Longo 1, Milan 2, Paris, Persoglia 9, Chinello, Pierri, Carta, Sabbi 24, Utro. All Racaniello.

Arbitri i signori Giovanni Giorgianni e Gabriele Lunari.