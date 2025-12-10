Volley: Domotek, Laganà: ‘Vittoria pesante, ora testa a Gioia del Colle

"Il nostro pubblico sia il nostro alleato. È un torneo molto livellato"

È una squadra con il sorriso quella che fa ritorno a Reggio Calabria. La Domotek Volley si è imposta sul campo del Terni, in una trasferta non scontata, portando a casa tre punti fondamentali per la corsa alle zone altissime della classifica del campionato di Serie A3. Una vittoria che sa di carattere, come sottolinea il capitano e bandiera, Domenico Laganà.

“È stata sicuramente una bella vittoria, ci voleva e non era facile”, esordisce Laganà. “Hanno fatto valere il fattore campo e noi siamo partiti un po’ contratti, però poi siamo riusciti a portare a casa il risultato. Ne avevamo bisogno“.

Un successo reso ancora più piacevole dalla caldissima presenza in trasferta delle famiglie e dei tifosi reggini e non reggini, sugli spalti a sostenere gli amaranto. “Una grande gradinata, bello, bello. Speriamo si possa riproporre sempre“, commenta con entusiasmo il capitano, lanciando però già un appello per la prossima sfida.

Domenica 14 dicembre, alle ore 18:00 al PalaCalafiore, la Domotek affronterà infatti un avversario di altissimo profilo: Gioia del Colle. “Sarà una partita tosta. Loro avranno con se, il loro caloroso pubblico e hanno giocatori importanti, di caratura superiore, che hanno fatto anche categorie più alte. Noi dobbiamo approcciarla nel migliore dei modi, sfruttando il fattore casa“.

Laganà mette in guardia i propri dall’alibi della classifica, che vede Gioia in posizione più bassa. “In questo campionato la verità non sta nella classifica – avverte –. È un torneo molto livellato. Gioia è una squadra costruita per la promozione e ha tutte le carte per farlo. Non dobbiamo assolutamente guardare la posizione in graduatoria, sarà un big match dove bisogna dimostrare tutto in campo“.

Tra i temi caldi, anche il nuovo volto in squadra: il giovane opposto appena arrivato, Tommaso Motta. Laganà, maestro del ruolo, ne traccia una prima valutazione: “Abbiamo avuto modo di vederlo solo da un paio di giorni, ma è un bravissimo ragazzo. Ha una grande elevazione e una grande potenza di braccio. Sicuramente ci potrà dare una grossa mano“.

Infine, il capitano torna a parlare del rapporto con la città, che sembra essere in costante evoluzione positiva. “Il pubblico sta crescendo partita dopo partita. Siamo sempre di più e l’obiettivo è quello di superare i numeri dello scorso anno e arrivare al soldout, non sarà facile ma dobbiamo provarci. Partiamo da una base migliore e con questa ambizione. Il loro supporto, domenica, può fare la differenza“.

Un invito chiaro ai tifosi: il PalaCalafiore deve trasformarsi in una fortezza per sostenere la squadra in una delle sfide più attese del girone di ritorno. La Domotek, con la sua esperienza in regia e una rinnovata energia, ci proverà.