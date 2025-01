Volley: alla Domotek non basta la volontà. Da Napoli arriva una sconfitta

Nonostante la sconfitta, la Domotek non può rimproverare nulla ad un gruppo, secondo in classifica clamorosamente fino a qualche ora fa.

Hanno lottato su ogni pallone, dando tutto quello che avevano anche in una giornata storta dove, Napoli, riesce a spuntarla con forte spirito di riscatto.

E’ tempo di guardare avanti. Già da domani la concentrazione sarà rivolta al prossimo match, il big match, al PalaCalafiore contro la capolista Romeo Sorrento.

Napoli schiera Darmois e Strada in posto quattro, Starace,Leone e Lugli con Ardito libero.

La Domotek risponde con Marco Soncini in campo dal primo minuto al posto dell’infortunato Zappoli, Laganà e Lazzaretto, De Santis Libero, Esposito al palleggio con Stufano e Picardo centrali.

Reggio parte bene con un ace di Antonio Picardo. Risponde Darmois. Dopo un breve periodo di equilibrio, Napoli prova a spiccare il volo. Il 6 a 4 è un ace di Lugli. Esposito e Laganà riavvicinano gli ospiti.

Il primo break campano, arriva sul 10-6 con il conseguente Time-out di Mister Polimeni. Al rientro doppio ace di Starace manda avanti di 6 i partenopei.

La Domotek la ricuce sul meno 3(16-13). Laganà conduce la rimonta fino al nuovo meno due(17-16).

Si continua così fino al nuovo più tre del Napoli, firmato da Lugli(21-18). Napoli intravede il traguardo(23-20). Stufano non molla(23-21). Simone Starace va a segno con il set point con una violenta schiacciata.

Il servizio Domotek per conquistare il 24 a 23 non si concretizza, Napoli vince il primo set.

Lazzaretto firma il primo punto del secondo set. Tanto equilibrio anche nel secondo set. Piccoli strappi, con Napoli avanti, seppur di pochi punti. La Gaia Energy firma il più 3 sul 12 a 9.

Nuovo time out Domotek e bella giocata di Soncini per il 12-10. Napoli, con Lanciani in evidenza firma il nuovo ribaltamento.(14-10).

Gli amaranto non ci stanno e tentano una nuova rimonta: l’ace di Lazzaretto firma il 15 a 14.

Soncini firma il pari(15-15) e successivamente Reggio passa anche in vantaggio.

Il muro su Lugli vale il più due(16-18). La Gaia la impatta nuovamente e vola in vantaggio con lo scatenato Martino a muro.

Sarà ancora una volta Martino l’uomo della volta finale del set per i partenopei(21-18): è ancora muro.

Combattutissimo il finale: i dettagli fanno la differenza.

Starace, così come avvenuto nel set precedente realizza il punto del set point.

Sarà ancora Starace a firmare il punto che sigilla il set(25-23).

Nel terzo set, il primo punto, questa volta è per Napoli, con Martino.Lazzaretto la pareggia.

Anche il terzo, successivamente determinante set, procede sulla falsa riga dei primi due: tanto equilibrio e piccoli mini-strappi. Soncini non molla, ma Leo Lugli porta avanti Napoli 11-8 dalla seconda.

Napoli vola anche sul più 4, 14-10 ma Reggio prova a non mollare.

La Domotek arriva sul meno uno 16-15 ma deve arrendersi, ancora una volta a cospetto dello scatenato Lugli. Ancora Lugli sarà il condottiero fino al 23 a 20. Stufano è l’ultimo a mollare in casa Reggio Calabria.

Mister Polimeni si gioca la carta Lamp: Reggio recupera fino al 23 a 22.

Un servizio errato successivo regala il match-point al Napoli.

Il muro, costante vincente al Palasiani a favore della formazione locale, meritevole e vincente chiude il match.

Il tabellino

Gaia Energy Napoli- Domotek Volley Reggio Calabria 3-0 (25-22,25-22,25-22)

Napoli:Darmois 9,Saccone,Starace 16,Leone,Lugli 18,Sportelli,Gianotti,Ardito,Lanciani 3,Martino 7,Piscopo,Dotti,Volpe.All Angeloni Ass Di Francesco

Domotek:De Santis,Giuliani,Stufano 7,Galipò,Zappoli,Picardo 6,Lopetrone,Esposito 3,Lamp,Murabito,Pugliatti,Laganà 9,Soncini 9,Lazzaretto 13.All Laganà Ass Dal Pozzo Vandir

Arbitri Candeloro e Mannarino