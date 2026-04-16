Volley: nulla da fare per la Domotek. Per la serie A2 si passerà dalla nuova serie play off

La sesta sfida tra le sue Reggio, sorride, meritevolmente alla Conad Volley Tricolore di Reggio Emilia che vince il campionato ed ottiene il salto di categoria davanti al proprio pubblico. La serie infinita tra le due formazioni palesa ancora una volta la forza del fattore campo.

L’effetto Palabigi è importante, gli amaranto sfiorano il pari nel secondo set, sciupando due match point subendo la contro-risposta emiliana. Le due formazioni si sfideranno ancora una volta, domenica in occasione della Supercoppa di Lega, sempre al Palabigi.

La Domotek Volley Reggio Calabria, campionessa della Coppa Italia Del Monte di Serie A3 dopo aver battuto proprio la Conad non ha terminato qui la sua corsa ma potrà ancora approdare in A2: il 25 aprile, infatti, inizierà la nuova serie di Playoff, ripartendo dalla semifinale contro l’avversaria della passata stagione, sempre in semifinale, la temibile Aqui Terme.

Onore al Volley Tricolore che ha vinto con merito. Reggio Calabria può andare fiera del percorso fin qui effettuato e di una curva totalmente amaranto che ha coinvolto più di 100 persone in arrivo da qualsiasi parte d’Italia.

Il tabellino

Conad Reggio Emilia-Domotek Volley Reggio Calabria 3-0 – (25-22,28-26,25-20)

Conad Reggio Emilia: Bertoni, Signorini, Chevalier 18, Marini, Scaltriti, Barone 6, Mian 15, Alberghini, Catellani, Sighinolfi 5, Sanguanini, Zecca, Mazzon 9, Santambrogio 4. All. Zani

Domotek Reggio Calabria: De Santis, Mancinelli, Spinello, Zappoli 7, Presta 8, Lopetrone, Saitta, Motta, Innocenzi 5, Ciaramita, Laganà 12, Lazzaretto 19, Rigirozzo 1, Parrini 2. All. Polimeni

Arbitri Roberto Russo e Antonio Giovanni Marigliano