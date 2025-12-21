Volley: la Domotek si prepara per l’ultima sfida di un bellissimo 2025

Sfida d’alta classifica. I pugliesi sono quarti in classifica con 14 punti. Gli amaranto secondi, con 19 punti.

Reggio Calabria ha già raggiunto la qualificazione alla Coppa Italia di categoria, traguardo che si va a sommare al medesimo traguardo raggiunto l’anno scorso.

Matematicamente secondi, capitan Laganà e compagni attendono di capire quale sarà l’avversaria di Coppa e questa sfida sarà cruciale per capirlo.

Il dato certo, che gli sportivi amaranto devono già conoscere, è che il quarto di finale si giocherà in gara secca, a caccia di un posto nelle Final Four, in data 10 gennaio 2026 al Palacalafiore.

Lo schiacciatore argentino classe 1993 Zornetta ed il veterano Tiziano Mazzone sono i punti di forza del team di Mister Ambrosio.

C’è anche un ex: nel roster dei pugliesi gioca Edoardo Murabito, giovane centrale che ha fatto bene nel primo anno della Domotek in serie A.

Amaranto acciaccati dopo la bella vittoria al tie-break contro la quotata Gioia del Colle, ma pronti a fare bene anche lontano da casa anche se non sarà facile.

Arbitrano i signori Eustachio Papapietro e Matteo Mannarino.Classica diretta sul canale Youtube nazionale di Legavolley.it.