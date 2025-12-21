Volley: la Domotek si prepara per l’ultima sfida di un bellissimo 2025
Gli amaranto di mister Polimeni sono attesi al Palazzetto dello Sport di Tricase per affrontare l’Aurispa DFV Lecce
21 Dicembre 2025 - 01:31 | Redazione
Sfida d’alta classifica. I pugliesi sono quarti in classifica con 14 punti. Gli amaranto secondi, con 19 punti.
Reggio Calabria ha già raggiunto la qualificazione alla Coppa Italia di categoria, traguardo che si va a sommare al medesimo traguardo raggiunto l’anno scorso.
Matematicamente secondi, capitan Laganà e compagni attendono di capire quale sarà l’avversaria di Coppa e questa sfida sarà cruciale per capirlo.
Il dato certo, che gli sportivi amaranto devono già conoscere, è che il quarto di finale si giocherà in gara secca, a caccia di un posto nelle Final Four, in data 10 gennaio 2026 al Palacalafiore.
Lo schiacciatore argentino classe 1993 Zornetta ed il veterano Tiziano Mazzone sono i punti di forza del team di Mister Ambrosio.
C’è anche un ex: nel roster dei pugliesi gioca Edoardo Murabito, giovane centrale che ha fatto bene nel primo anno della Domotek in serie A.
Amaranto acciaccati dopo la bella vittoria al tie-break contro la quotata Gioia del Colle, ma pronti a fare bene anche lontano da casa anche se non sarà facile.
Arbitrano i signori Eustachio Papapietro e Matteo Mannarino.Classica diretta sul canale Youtube nazionale di Legavolley.it.