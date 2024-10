Volley – Expert De.Si. Palmi, nel ruolo di libero c’è Sofia Giudice

Continuano gli acquisti in vista della prossima stagione in casa Expert De.Si. Volley Palmi, che tra i suoi liberi, dopo la preziosa conferma di Irene Carrozza, aggiunge al reparto difensivo la giovanissima Sofia Giudice. Classe 2000, Sofia, originaria di Leggiuno (VA), è cresciuta ad Orago, in una delle scuole più prestigiose dell’intero mondo della pallavolo, sotto la guida dei prof. Bosetti&Bardelli.

Nonostante i suoi 19 anni, Giudice porta già con sé un bel curriculum, impreziosito dalle tante vittorie conseguite nelle giovanili di Orago (tra cui un prezioso terzo posto alle finali nazionali Under 16) e tre campionati tra B1 e B2.

La società tutta esprime dunque la propria soddisfazione per questo nuovo arrivo attraverso le parole del Ds Pierangelo Cannatà, che spoega: «Sofia ha fatto tutta la trafila di crescita in un club che è un’istituzione nel nostro mondo. Stiamo parlando di una società storica, la più scudettata d’Italia, una società che in oltre 35 anni di attività ha conquistato oltre 100 titoli, ed ha ampiamente meritato il rispetto ed il prestigio di cui gode. Orago è la casa del Prof. Bosetti e della moglie Franca Bardelli, anche se da un anno sono al Vakifbank in Turchia. In quella società sono cresciute decine di campionesse, dicono tutto. Basti pensare che nel roster attuale della Nazionale vi sono ben 4 elementi formatisi ad Orago: Sylla, Danesi, Parrocchiale e Lucia Bosetti, figlia del prof. Giuseppe e di Franca Bardelli. Con Sofia, abbiamo dato solidità dietro la linea dei tre metri, ma soprattutto abbiamo messo un altro tassello nella costruzione del nostro roster che può regalarci grandi soddisfazioni in questa stagione e nelle prossime. Nei prossimi giorni ufficializzeremo altre pedine importati. Altre giovani interessanti per il futuro prossimo della società che, con pazienza, sta mettendo le basi per uno straordinario progetto»

«Sono contenta di iniziare questa nuova avventura, lontano da casa, con tantissima voglia e determinazione – spiega Sofia – ringrazio la società per questa opportunità, cercherò di ripagare tutta la fiducia che mi hanno dato. Non vedo l’ora di iniziare e di conoscere le mie nuove compagne, lo staff e anche tutti i tifosi».