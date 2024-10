Volley – Nuovo colpo per l’Expert De.Si. Volley Palmi. Arriva Alice Pezzotti

Continua ad arricchirsi il gruppo di giocatrici che andranno a formare il roster dell’Expert De.Si. Volley Palmi nella stagione 2019/2020. La squadra palmese, unica calabrese nel prossimo campionato di B1, ha infatti ufficializzato l’ingaggio della palleggiatrice Alice Pezzotti.

Nonostante la giovane età, Alice è una giocatrice con una certa esperienza di B1, campionato nel quale ha giocato negli ultimi due anni con la maglia del Bedizzole, squadra della sua città e dove è cresciuta. Si tratta di una giocatrice dalle indubbie qualità tecniche nel palleggio, oltre che molto intelligente, capace di leggere bene i match e gestire le attaccanti a propria disposizione. Tra i suoi allenatori passati vi sono Ettore Guidetti e Patrizia Amadori, tecnici che non hanno bisogno di nessuna presentazione e che sono una garanzia assoluta. Partendo dalle giovanili, nel suo vecchio team Alice ha ricoperto un ruolo fondamentale, facendo contemporaneamente da giocatrice in prima squadra e allenatrice per le più giovani, affermandosi come un punto di riferimento per loro. Ciò a dimostrazione anche del carattere di cui questa ragazza è dotata.

«È con immenso piacere che accogliamo Alice a Palmi. È stata una trattativa velocissima. Durata poche ore. Solo il tempo di un confronto con l’allenatore Celi – spiega il Ds Pierangelo Cannatà – Ringrazio il suo procuratore Fabrizio Speciale per la completa disponibilità a concludere l’accordo, avvenuto dopo una bella chiacchierata con l’atleta che era entusiasta di fare questa esperienza al sud e in particolare a Palmi. Con in cabina di regia lei e Ludovica Marchi pensiamo, anzi ne siamo certi, di aver in squadra ben due palleggiatrici di sicuro affidamento».

«Questa è la mia prima stagione così lontana da casa, ma non ho avuto dubbi nello scegliere Palmi per giocare la prossima stagione – dichiara Alice – sono felicissima di aver avuto questa occasione e sono certa che sarà una bellissima avventura. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con le mie nuove compagne e con tutto lo staff dell’Expert De.Si. volley. Ci vediamo presto, forza Palmi».