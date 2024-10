Volley – Expert De.Si. Palmi: confermata al centro Simona Larosa

"Palmi per me è una seconda casa", dice l'atleta torinese

Continua senza sosta la composizione del roster per la stagione sportiva 2019 – 2020 di serie B1 femminile di volley, che vedrà impegnata per il secondo anno la Expert De.Si. Voley Palmi. La società annuncia con orgoglio la conferma di una delle ragazze che forma il gruppo storico per la pallavolo femminile palmese: Simona Larosa. La centrale torinese proseguirà infatti la propria avventura con la società calabrese.

Alta 1 metro e 88 centimetri, Simona vanta numerose esperienze in serie A, dove ha militato per 5 anni, con le maglie di Chieri, Fontanellato e Palmi, dove nelle passate esperienze ha avuto un ruolo fondamentale per la promozione in serie A2.

Soddisfatto il ds Pierangelo Cannatà: «Conosciamo bene tutte le qualità di Simona, una giocatrice brava in tutti i fondamentali propri del ruolo di centrale – ha spiegato – ma ancor di più, negli anni della Golem, ho imparato apprezzare le sue doti umane. Simona è una ragazza sempre allegra e disponibile, capace di farsi in quattro per la squadra e per le sue compagne. Il fatto che a Palmi si sia trovata bene può solo che inorgoglirci». «Di Simona si conosce praticamente tutto dal punto di vista tecnico. Poi sappiamo della sua disponibilità e della sua contagiosa allegria, anche se a volte è una musona – aggiunge il DS ridendo – gli anni passati a Palmi hanno fatto di lei una palmese a tutti gli effetti».

Felice della conferma anche Simona Larosa, che non ha avuto dubbi sul progetto e sulla permanenza in squadra: «Sono orgogliosa di continuare il percorso intrapreso con l’Expert De.Si. Volley, con la quale abbiamo un ambizioso progetto e condiviso – spiega Simona – sul fatto che sarei rimasta qui non credo che ci fossero dubbi, Palmi è ormai per me una seconda casa. Sono contenta del fatto che nel tempo continui ad esserci tra me e la società un rapporto di stima reciproca. Sono sicura che dopo una stagione come quella appena passata, molto travagliata ma anche molto positiva, riusciremo in quella che sta per arrivare a raggiungere obiettivi più appaganti».

Simona conosce bene gli obiettivi ed i valori che la società vuole portare avanti. Insieme ad altre atlete, lei costituirà lo zoccolo duro del gruppo. La dirigenza non ha avuto alcun dubbio sulla sua riconferma, con la convinzione che la sua presenza sarà fondamentale sia in campo che nello spogliatoio.