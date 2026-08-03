Volley, Italia-Germania: il presidente della Fipav Panuccio incontra le istituzioni

Continuano gli incontri istituzionali promossi dalla Fipav di Reggio Calabria del presidente Domenico Panuccio per condividere il percorso di avvicinamento alla Fipav Cup 2026-Men Elite, prestigioso appuntamento internazionale che vedrà protagonista la Nazionale di pallavolo campione del mondo in carica nella città di Reggio Calabria nel mese di agosto.

Nei giorni scorsi Panuccio è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, Avv. Federico Milia, e dal Consigliere Comunale, Dott. Giuseppe De Biasi, ai quali sono state illustrate le iniziative che accompagneranno l’evento fino alle gare in programma il 26 agosto, con la sfida Italia-Germania e, il 27 agosto, Germania-Cuba.

Nel corso dell’incontro sono stati presentati gli appuntamenti collaterali che coinvolgeranno la città e gli appassionati di pallavolo. Tra questi, dal 10 al 27 agosto, l’esposizione del Trofeo dei Campioni del Mondo presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, un’occasione speciale per consentire ai cittadini e ai visitatori di ammirare da vicino uno dei simboli più prestigiosi della pallavolo mondiale, vicino ai Bronzi di Riace.

Il programma prevede, inoltre, il 24 agosto, sempre presso il Museo Archeologico Nazionale, la conferenza ufficiale di presentazione della manifestazione, alla presenza della Nazionale italiana. Il Presidente del Consiglio Comunale Milia, e il Consigliere Comunale, De Biasi, hanno rinnovato il pieno sostegno del Comune di Reggio Calabria, confermando la massima collaborazione affinché la Fipav Cup 2026 – Men Elite rappresenti un evento di grande rilievo sportivo e di promozione del territorio.

“La vicinanza delle istituzioni – ha dichiarato il Presidente della FIPAV Reggio Calabria Panuccio – rappresenta un elemento fondamentale per la riuscita di una manifestazione che porterà a Reggio Calabria il grande volley internazionale. Ringrazio il Presidente Milia e il Consigliere De Biasi per l’attenzione e la disponibilità dimostrate. L’obiettivo comune è offrire alla città un evento di altissimo livello, capace di coinvolgere tutta la comunità e valorizzare le eccellenze del nostro territorio“.