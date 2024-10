Volley, la nazionale maschile torna a Reggio Calabria. Grande attesa per Italia – Australia

Il grande volley torna a Reggio Calabria. L’ultima partita della nazionale di pallavolo maschile, giocata in riva allo Stretto, risale al 2009. Era Italia – Serbia, amichevole prestigiosa che gli appassionati di pallavolo e non solo ricordano molto bene.

Venerdì 18 maggio al Palacalfiore, vero e proprio tempio dello sport reggino, si disputerà un’altra amichevole di assoluto spessore. La nazionale maschile guidata da Gianlorenzo Blengini sfiderà l’Australia.

“Il grande volley a Reggio Calabria manca da dieci anni – spiega Domenico Panuccio, presidente della Fipav di Reggio Calabria – Ci stiamo preparando al meglio per questo importante evento. Un momento da non perdere soprattutto per gli studenti e le società sportive che non potranno non assistere con i loro tesserati ad una sfida internazionale. Italia – Australia sarà il primo vero test match della nazionale prima dei mondiali che si svolgeranno a settembre tra Italia e Bulgaria. Il 19 maggio le nazionali attraverseranno lo Stretto e si sfideranno anche a Catania”.

Italia – Australia è un’amichevole di preparazione all’imminente campionato mondiale, la Volleyball League, fino a qualche mese fa World League. Un evento sportivo di carattere internazionale che coinvolgerà l’intera città.

“Cercheremo di sfruttare al massimo la presenza degli atleti azzurri in riva allo Stretto sia per pubblicizzare l’evento ma soprattutto per promuovere la pallavolo – continua Panuccio – Saranno coinvolte le scuole reggine attraverso l’organizzazione di incontri con gli studenti. Speriamo che il Palacalafiore sia stracolmo”.

La pallavolo è il secondo sport dopo il calcio per numero di tesserati, praticanti e società. A Reggio Calabria ci sono 38 società sportive. Sarà un bel regalo per tutti gli amanti della pallavolo.

“Reggio è pronta. Il Palacalafiore è pronto. Abbiamo lavorato tanto per riportare un grande evento sportivo internazionale nella città di Reggio Calabria dopo gli episodi tristi che hanno portato alla chiusura del Palapentimele in questi anni – spiega il sindaco Giuseppe Falcomatà – Oggi il Palasport è tornato ad essere il tempio dello sport e del basket in cui vengono anche organizzati tanti concerti e spettacoli che richiamano l’attenzione anche dalle vicine regioni. Mancava la ciliegina sulla torta ovvero il ritorno di un evento sportivo internazionale, il ritorno della grande volley a Reggio Calabria. Un plauso va alla Fipav e al suo presidente Domenico Panuccio che ha voluto fortemente questo evento e che sta seguendo nel minimo dettaglio ogni aspetto organizzativo”.

Tra le novità previste in occasione della partita amichevole, la riapertura dell’impianto sportivo adiacente al Palacalafiore Copri e Scopri.

La conferenza stampa di presentazione del Test – Match Italia – Australia si terrà sabato 28 aprile alle ore 11:00 presso la sala conferenza del Liceo Scientifico “A.Volta”. All’incontro con la stampa saranno presenti Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Manfredi, vice presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giovanni Nucera, consigliere delegato allo sport, Regione Calabria, Nicola Irto, presidente del Consiglio della Regione Calabria, Demetrio Marino, consigliere delegato allo sport della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Maurizio Condipodero, presidente del CONI Calabria, Carmelo Sestito, presidente CR Fipav Calabria e Domenico Panuccio, presidente CT Fipav di Reggio Calabria.