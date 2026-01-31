Volley: la capolista Puliservice ospita la Cidue di Campo Calabro

Sei giornate al termine della stagione regolare per la Puliservice Reggio Calabria.

Punteggio pieno, o quasi, per capitan Suelen Oliveira e compagne.

Dopo un tour di trasferte, le amaranto ritornano a casa:Alle ore 18.30 del 31 gennaio, le amaranto giocano al Boccioni.

L’ospite è il team della Cidue di Campo Calabro. 41 punti e vetta solitaria per le ragazze allenate dai Mister Giglietta ed Azzarà.

Quinto posto e 26 punti per il sestetto campese. Le ospiti sono reduci dalla bellissima vittoria contro Gioia Tauro.

Settimana intensa per le amaranto, con Giulia Speranza ai box per malanni di stagione ma pronta per rientrare:In Coppa Calabria, Memorial Sorrenti, è stata definita l’avversaria.

Le Amaranto se la vedranno contro Arpaia Lamezia con data, nel mese di Febbraio ancora da definire ufficialmente.