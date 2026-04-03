FIGC, risolto consensualmente il contratto con Gattuso: ‘Lascio con il dolore nel cuore’

Questo il comunicato con cui si ufficializza l’addio di Gattuso alla Nazionale:

Il comunicato ufficiale chiarisce la scelta della risoluzione consensuale del contratto tra la FIGC e Gennaro Ivan Gattuso, sottolineando il ringraziamento rivolto all’allenatore e al suo staff per il lavoro svolto negli ultimi nove mesi.

Le parole di Gattuso:

“Con il dolore nel cuore, non avendo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati, ritengo conclusa la mia esperienza sulla panchina della Nazionale – dichiara Gattuso – la maglia Azzurra è il bene più prezioso che esiste nel calcio, per questo è giusto agevolare sin da subito le future valutazioni tecniche. Desidero ringraziare il presidente Gabriele Gravina e Gianluigi Buffon, e con loro tutti i collaboratori della Federazione, per la fiducia e il supporto che mi hanno sempre garantito. È stato un onore poter guidare la Nazionale e farlo anche con un gruppo di ragazzi che hanno mostrato impegno e attaccamento alla maglia. Ma il ringraziamento più grande va ai tifosi, a tutti gli italiani che in questi mesi non hanno mai fatto mancare il loro amore e sostegno alla Nazionale. Sempre con l’azzurro nel cuore”.