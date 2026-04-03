FIGC, risolto consensualmente il contratto con Gattuso: ‘Lascio con il dolore nel cuore’
"La maglia azzurra è il bene più prezioso che esiste nel calcio. Giusto agevolare le future valutazioni tecniche". Il saluto di Gattuso
03 Aprile 2026 - 14:34 | Comunicato Stampa
“La Federazione Italiana Giuoco Calcio e Gennaro Ivan Gattuso hanno risolto consensualmente il contratto che legava l’allenatore calabrese alla panchina della Nazionale italiana di calcio”.
Questo il comunicato con cui si ufficializza l’addio di Gattuso alla Nazionale:
“La FIGC – si legge – ringrazia Gattuso e tutto il suo staff per la serietà, la dedizione e la passione con cui hanno lavorato negli ultimi nove mesi e augura loro i migliori successi per il prosieguo della carriera”.
Il comunicato ufficiale chiarisce la scelta della risoluzione consensuale del contratto tra la FIGC e Gennaro Ivan Gattuso, sottolineando il ringraziamento rivolto all’allenatore e al suo staff per il lavoro svolto negli ultimi nove mesi.
Gattuso: “Con il dolore nel cuore ritengo l’esperienza conclusa”
Le parole di Gattuso:
“Con il dolore nel cuore, non avendo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati, ritengo conclusa la mia esperienza sulla panchina della Nazionale – dichiara Gattuso – la maglia Azzurra è il bene più prezioso che esiste nel calcio, per questo è giusto agevolare sin da subito le future valutazioni tecniche. Desidero ringraziare il presidente Gabriele Gravina e Gianluigi Buffon, e con loro tutti i collaboratori della Federazione, per la fiducia e il supporto che mi hanno sempre garantito. È stato un onore poter guidare la Nazionale e farlo anche con un gruppo di ragazzi che hanno mostrato impegno e attaccamento alla maglia. Ma il ringraziamento più grande va ai tifosi, a tutti gli italiani che in questi mesi non hanno mai fatto mancare il loro amore e sostegno alla Nazionale. Sempre con l’azzurro nel cuore”.