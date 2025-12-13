Volley: la Puliservice alla ricerca dell’ennesimo successo per allungare in vetta

La capolista Puliservice Reggio Calabria ritorna in campo.

La società associata al progetto Sportspecialist vuole continuare a sognare e vincere.

Striscia infinita di vittorie. Percorso netto con un solo successo al tie-break.

Solo risultati utili acquisiti. Sabato, le amaranto dei mister Franco Giglietta e Luciano Azzarà giocheranno sul rettangolo del Palasport “Filippo Turati” di Cinquefrondi.

L’appuntamento è in casa della Rodinò Costruzioni di Siderno. In campo alle ore 18.

Le amaranto comandano il ranking con due punti di vantaggio sulla New Teosidos, quindi, non possono permettersi passi falsi.

Le locali del Siderno sono ferme all’ottavo posto in classifica a quota dieci con 3 vittorie nel bagaglio.

Out Nava e D’Elia per le amaranto.

Il progetto della Jonica Volley è meritevole, allenato da Peppe Greco con tantissime soddisfazioni nei campionati giovanili di riferimento.