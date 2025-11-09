Volley: la Puliservice è inarrestabile, battuto anche Modica

La selezione in rosa della Sportspecialist rispetta i pronostici della vigilia e continua a vincere emulando la bella vittoria esterna in Serie A3, della prima squadra, a marchio Domotek, in quel di Modica.

Al Palaboccioni, davanti ad un pubblico festante, le giovanissime di Pizzo combattono ma poco possono a cospetto della cresciuta di un gruppo che può ancora dare tanto nell’economia del torneo in rosa.

25 a 6, 25 a 11, 25 a 7 sono i parziali di una gara rapida, efficace e ben disputata dalle pallavoliste di Franco Giglietta e Luciano Azzarà.

D’impatto la prestazione del giovane libero Sartiano che sta sostituendo con coraggio l’infortunata D’Elia.

Spazio per tutto il roster amaranto con la crescita di Neri, le sorelle Scibilia, Nava e Palermo.

Una prova d’autorità guardando con fiducia agli impegni futuri.

Non c’è tempo: mercoledì 12 novembre alle ore 19, è già tempo di turno infrasettimanale in casa della Cidue di Campo Calabro, l’inizio di due trasferte consecutive che porteranno Speranza e compagne a Soverato, nella Palestra di Sant’Andrea dello Ionio Apostolo, sabato alle 19 per sfidare la Pepea.