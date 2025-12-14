Volley: la Puliservice è una schiacciasassi. Il cammino è devastante

La Puliservice Reggio Calabria continua la propria marcia vincente. Ancora un 3-0.

Al Palazzetto dello Sport, Italo Bonini di Cinquefrondi, arriva un nuovo successo 0-3 contro la giovane Pallavolo Jonica, la Rodinò di Siderno.

Gara vinta sulla falsa riga delle ultime uscite esterne. 11 a 25, 20 a 25 e 17 a 25 per le amaranto.

Mister Giglietta ha sopperito all’assenza di una giocatrice importantissima come Giulia Speranza con tanti ottimi feedback.

Prova di gruppo massiccia ed un cammino devastante.

29 punti in classifica con un secco 10 su 10 ed una sola gara vinta al tie-break durante il cammino.

Molto bene il capitano Suelen Oliveira, Alessia Neri e Giulia Scibilia ma è il collettivo la marcia in più di questo gruppo.

La nuova settimana porrà davanti a sé, un doppio turno per la Puliservice, team affiliato alla programmazione amaranto della Sportspecialist: giovedì sera, alle ore 18.30 sfida in casa del Filadelfia, ovvero la prima del girone di ritorno.

Sabato sera, invece, il 20 dicembre, bella sfida contro Gioia Tauro.