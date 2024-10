Volley – La reggina Irene Mangano veste l’azzurro

La reggina Irene Mangano convocata per un collegiale della Nazionale Under 15 di pallavolo, in vista dei prossimi impegni internazionali della compagine azzurra. Si ricorda che la giovane atleta, è stata ceduta in prestito dalla Luck Volley Reggio alla polisportiva Due Principati Volley di Baronissi Salerno e partecipa sia al campionato di serie C come anche a quello Under 18.

Irene Mangano a Reggio aveva già fatto parte delle varie rappresentative regionali e provinciali. Un grosso in bocca al lupo alla giovane pallavolista anche dalla redazione sportiva di City Now per questa sua nuova esperienza in azzurro.