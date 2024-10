Volley Reghion: Nielsen confermata per la prossima stagione

Schiacciatrice di nazionalità argentina, ma ormai italiana d’adozione, la Nielsen vanta un curriculum caratterizzato da numerose presenze in A2, B1 e B2 con Volley Reghion, Santa Teresa Volley, Volley Giarre, Messina Volley, Planet Volley Pedara. Tra le protagoniste della promozione dello scorso anno, la dirigenza bianco-blu ha subito insistito per la sua riconferma per questa nuova avventura in B1.

«Mi sento fortunata a rappresentare ancora questa società, questa maglia per me racchiude tutte le emozioni della scorsa stagione e persone a cui sono molto affezionata – afferma la Nielsen – come le mie compagne della scorsa stagione, i tecnici e fisioterapisti, Pasquale e Nina ed il resto della dirigenza. Il torneo scorso sarà per sempre indimenticabile – prosegue – ma con il salto di categoria dovremo inserire qualche tassello per aumentare le nostre armi. Sono entusiasta e motivata e non vedo l’ora di tornare in palestra, si prospetta un anno positivo per questo bel gruppo – conclude la Nielsen – metterò a disposizione ogni mia risorsa per lavorare al meglio ed ottenere il nostro massimo».