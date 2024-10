Volley Reghion, impegno prenatalizio al PalaCalafiore con le siciliane della Planet

L’undicesima giornata è oramai alle porte, e la Volley Reghion vuole regalarsi ulteriori soddisfazioni prima della pausa natalizia. L’occasione per migliorare ulteriormente la propria classifica arriva già questo weekend, con la formazione reggina impegnata sul parquet del PalaCalafiore nel pomeriggio di sabato 17 dicembre, quando arriverà la compagine siciliana della Volley Planet Strano Light, ultima in classifica. Non bisogna cullarsi e pensare che il divario porti automaticamente ai tre punti, e Cesare Pellegrino ha lavorato in settimana con l’organico al completo e con l’obiettivo di raggiungere il massimo risultato. Vincere serve anche per acquisire e consolidare fiducia e tranquillità in attesa di ricevere i risultati degli altri campi: mentre Volley Reghion e Planet Strano si daranno battaglia, BricoCity Alus e Logos Ardens proveranno a prevalere l’una sull’altra nel match di cartello della zona playout, entrambe appaiate a quota sei.

L’appuntamento al Palazzetto dello Sport di Pentimele è per le ore 18.30, quando la coppia arbitrale composta da Eleonora Morabito e da Rosa Maria Serena Comunale darà il via ai giochi. La partita sarà trasmessa in diretta, come di consueto, sulla pagina facebook ufficiale della Volley Reghion.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina facebook ed il profilo instagram “Volley Reghion”.