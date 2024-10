Volley: per la Reghion arriva la prima sconfitta del 2022 contro il Crotone

Non inizia bene il nuovo anno per la formazione reggina, che non riesce a centrare l’obiettivo di portare a casa i tre punti molto importanti in chiave salvezza.

Primo set che va a favore della formazione pitagorica. La formazione reggina ha provato a contenere il Crotone, ma, complici le battute fuori e piccoli errori, la compagine di casa ha conquistato il primo set. Il secondo parziale è stato più combattuto, ne è stata dimostrazione il risultato finale (23-25). La squadra ospite ha dato prova di concentrazione e volontà di recuperare. Un pareggio molto importante per la Reghion, che ha fatto ben sperare per il proseguo del match. Nel terzo parziale è uscita vincente la formazione di casa. Le pitagoriche hanno tirato fuori le unghie e si sono riportate in vantaggio. Due a uno il conto dei parziali, dopo un set che ha visto il Crotone difendersi su ogni pallone possibile. Il quarto set ha visto imporsi Crotone, che ha fatto sua l’intera gara.

Una sconfitta pesante per le reggine, che adesso dovranno per forza fare un ottimo risultato nel recupero contro il Battipaglia, in programma mercoledì alle 19:30.