Domotek Volley: nello staff, arriva la conferma per Emanuele Caracciolo
Professionista specializzato in attività fisica preventiva e adattata. Si occuperà del recupero infortuni e della riatletizzazione degli atleti
14 Agosto 2026 - 10:14 | Comunicato
La Domotek Volley prosegue il lavoro di potenziamento del proprio staff tecnico in vista della prossima stagione. Un nuovo ingaggio, o meglio una conferma, arricchisce il team dei professionisti amaranto: Emanuele Caracciolo, giovane professionista, è pronto a dare il suo contributo.
Volley nel sangue, studente in fisioterapia, Caracciolo è specializzato in attività fisica preventiva e adattata e non vede l’ora di mettersi in gioco ancora una volta.
Il suo ruolo sarà strutturato in due ambiti principali: da un lato il supporto alla preparazione atletica, lavorando fianco a fianco dell’area fisica , dall’altro la gestione del recupero infortuni e la riatletizzazione degli atleti.
Per la nuova stagione, lo staff tecnico ha previsto una programmazione per i pallavolisti ancora più strutturata e individualizzata, per aiutare ogni atleta a esprimersi al meglio in totale sicurezza. L’obiettivo è garantire ai giocatori non solo le migliori condizioni fisiche, ma anche un percorso di recupero mirato in caso di infortunio.
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