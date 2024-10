La Omifer Palmi ci prova ma con Tinet Prata arriva la terza sconfitta

L'atteso riscatto non è arrivato, momento difficile per la compagine di Radici

Nuovo stop, il terzo consecutivo, per la OmiFer Palmi, che davanti al pubblico di casa, cede il passo alla Tinet Prata di Pordenone. Non è arrivato l’atteso riscatto per i ragazzi di coach Andrea Radici che nella terza giornata di campionato hanno affrontato davanti al pubblico amico del PalaSurace, la squadra guidata da coach Mario Di Pietro, che si è imposta per tre set a zero.

Un match combattuto

La squadra di casa ci prova nel corso del primo set ma senza fortuna, pagando poi nel secondo e terzo set gli inizi di parziale con troppi errori, che hanno pesato inesorabilmente nel proseguo del match.

Il primo parziale vive sull’equilibrio, con Palmi avanti nei primi punti grazie agli ace in battuta di Klistan Lawrence. Due ace consecutivi di Terpin riportano tutto in parità (8/8) e danno il via al primo sorpasso degli ospiti, che manterranno la guida del set fino alla fine. Il parziale si chiude con una pipe di Terpin sul 25/20.

L’inizio del secondo set è carico di errori per la OmiFer, dando così il largo alla Tinet: 2/8 e tre ace consecutivi di uno scatenato Kristian Gamba indirizzano il parziale. Radici prova a scuotere i suoi con un time out, ma il vantaggio ospite cresce inesorabile sino al 19/25 finale con un attacco chirurgico del solito Gamba.

Tentativo di rimonta nel terzo set

Ci si aspetta una reazione dai padroni di casa, ma il terzo parziale è ancora dominato dagli ospiti: 7/11. Palmi ha un moto di orgoglio con Sperotto alla battuta, che suona la carica sino al 10/11, ma la rimonta si spegne lì. Prata prende nuovamente il largo (9/15). Sala, con un pallonetto, riporta sotto i suoi (17/20), ma ancora una volta Gamba ed Erbastowicz scavano la distanza tra le due squadre. La partita si chiude con un primo tempo di Katalan che regala ai suoi il 25/19 e tre punti d’oro per gli ospiti, rimandando ancora una volta il discorso vittoria per la OmiFer Palmi.

Nonostante la sconfitta, la squadra del patron Pino Carbone è uscita tra gli applausi del pubblico di casa. Ora è chiamata con urgenza a invertire la rotta dopo un avvio di campionato complicato, pur consapevole di essere una matricola in un campionato di alto livello. Anche questi passi falsi serviranno a capitan Carmelo Gitto e compagni per accumulare esperienza e cercare i punti necessari per risalire in classifica.

Tabellino:

OMI FER PALMI – TINET PRATA 0-3 (20/25, 19/25, 19/25)

PALMI: Mariani, Iovieno, Gitto 2, Donati (L), Sperotto 2, Maccarone, Corrado 2, Prosperi Turri (L), Sala 10, Concolino, Carbone 2, Lawrence 6, Guastamacchia 8, Benavidez 5.

Allenatore: Radici

TINET: Katalan 10, Alberini 6, Benedicenti (L), Sist, Scopelliti 2, Erbastowicz 13, Aiello (L), Meneghel, Terpin 7, Guerriero, Agrusti, Truocchio, Bomben, Gamba 19.

Allenatore: Di Pietro

Arbitri: Dario Grossi e Marco Colucci