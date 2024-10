Volley – Tonno Callipo, al via i Play Off Challenge

Prende il via domenica 26 marzo alle ore 18:00 l’avventura della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nei Play Off Challenge UnipolSai. Per la società del presidente Pippo Callipo è la seconda partecipazione dopo quella avvenuta nella stagione 2013-14. Da ieri sera è ufficiale il tabellone dei Play Off Challenge UnipolSai, competizione post-season che è partita con gli ottavi di finale disputati dalle squadre che si sono classificate dall’undicesimo al quattordicesimo posto al termine della regular season.

Queste, dunque, le otto squadre rimaste in lizza per l’obiettivo quinto posto che l’accesso alla Challenge Cup 2017-18. Calzedonia Verona, Biosì Indexa Sora, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, Bunge Ravenna, Lpr Piacenza, Top Volley Latina, Gi Group Monza, Exprivia Molfetta. La Tonno Callipo è inserita nella parte alta del tabellone e in caso di qualificazione alla semifinale affronterà la vincente del quarto di finale Verona-Sora. Le quattro compagini che vinceranno il proprio quarto di finale andranno a disputare la final four che si giocherà sabato 22 e domenica 23 aprile con sede da definire.

E’ la quarta edizione dei Play Off Challenge UnipolSai: la prima edizione risale alla stagione 2011-12 (vincitrice Piacenza), la seconda edizione si è giocata nella stagione 2013-14 (vincitrice Ravenna), mentre la terza edizione si è disputata nella scorsa stagione (vincitrice per la seconda volta Piacenza che nella finale giocata a Verona ha avuto la meglio su Latina). La Tonno Callipo nella stagione 2013-14 ha giocato due partite nei Play Off Challenge nei quarti di finale giocati contro Cuneo e i giallorossi vennero estromessi dalla competizione perdendo le due gare all’andata con il punteggio di 1-3, mentre al ritorno l’allora squadra di coach Blengini venne sconfitta con il punteggio di 3-0.

Da sottolineare che la Tonno Callipo vanta nella propria rosa due atleti di grande esperienza che hanno già vinto in passato il Play Off Challenge: si tratta di Davide Marra (il libero di Praia a Mare vinse con Piacenza nel 2011-12) e di capitan Manuel Coscione (il palleggiatore cuneese ha conquistato la qualificazione alla Challenge Cup nella scorsa stagione sempre con la maglia di Piacenza). Di seguito, l’elenco dei giocatori che hanno vinto il Play Off Challenge (o Play Off quinto posto) nelle scorse tre edizioni:

I giocatori Campioni dei Play Off Challenge:

2 Papi, Tencati, Zlatanov;

1 Bari, Cebulj, Cester, Coscione, Cottarelli, Cricca, De Oliveira Cleber, Goi, Holt, N. Jeliazkov, Kampa, Kauliakamoa, Klapwijk, Koumentakis, Kohut, Kral, Luburic, Manià, Marra, Marretta, Massari, Mengozzi, V. Nikolov, G. Patriarca, S. Patriarca, N. Penchev, Perrin, Ricci, Scarpi, Sedlacek, Sidibè, Tavares Rodrigues, Ter Horst, Tillie, Toniutti, Zhekov.