Volley – Tonno Callipo in casa della Diatec Trentino

QUI TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia sarà impegnata stasera ore 20:30, al Pala Trento, contro la compagine di casa della Diatec Trentino, nell’ultimo turno infrasettimanale della regular season. La squadra di coach Fronckowiak, consapevole di trovarsi di fronte ad un avversario dal grande blasone ed attualmente quarto in classifica, ha l’obiettivo di migliorare la prestazione messa in campo domenica scorsa al PalaValentia contro Ravenna. Una sconfitta senza appello per Coscione e compagni che hanno subito per larghi tratti il gioco ravennate. Una Tonno Callipo che vuole chiudere nel miglior modo possibile la fase regolare della stagione per poi affacciarsi con rinnovato entusiasmo ai play-off per il 5° posto.

Quella di oggi contro la Diatec Trentino sarà la partita n° 312 nella massima serie tra Regular Season, Play-Off, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Il pre-gara di Ernesto Torchia: “Ci aspetta una gara da giocare contro un avversario forte e motivato come Trento che arriva, peraltro, da una vittoria importante. Noi siamo in un momento difficile, ma dobbiamo affrontare l’avversario con lo spirito giusto senza pensare al passato concentrandoci sul gioco che dobbiamo esprimere in campo senza pressioni”.

QUI DIATEC TRENTINO Vittoria importantissima domenica scorsa per i gialloblù di coach Lorenzetti in trasferta contro Modena. Una vittoria, arrivata al tie-break, che ha consentito a Lanza e compagni di riagguantare nuovamente il quarto posto in classifica. Una Diatec che, dopo aver disputato due tie-break nell’arco di pochi giorni (in Champions con i polacchi dello Zaksa, ko 2-3), arriva all’appuntamento con la Tonno Callipo apparentemente un po’ scarica, ma che sicuramente avrà tutta l’intenzione di mantenere il quarto posto in classifica. Una Trento che fa leva sull’ottimo stato di forma del martello serbo Kovacevic e su un Vettori ispirato negli ultimi due matches contro la compagine polacca e contro Modena. Bene anche i centrali, Kozamernik e il brasiliano Eder Carbonera, entrambi con ottime percentuali in attacco nella partita del Pala Panini. Potrebbe rimanere ancora fermo ai box il canadese Hoag, le cui condizioni fisiche verranno valutate dallo staff medico trentino.

I PROBABILI “STARTING-SEVEN Il tecnico di casa Lorenzetti potrebbe confermare lo schieramento di Modena con Giannelli in regia, Vettori opposto, Kozamernik ed Eder al centro, Lanza e Kovacevic di banda, De Pandis libero. Mister Fronckowiak dovrebbe schierare Coscione al palleggio, uno tra Patch e Domagala opposto, Costa e Verhees al centro, Massari e uno tra Lecat e Felix in posto 4, Marra libero.

PRECEDENTI ED EX Sono ventotto i precedenti in gare ufficiali tra le due compagini. Il bilancio è nettamente a favore della Diatec che si è imposta in 24 occasioni. L’unica vittoria della Tonno Callipo al Pala Trento risale al 07 ottobre 2012 (si giocava la prima giornata della stagione di Serie A1 2012-13).

ARBITRI A dirigere il match ecco la coppia arbitrale composta da Massimo Florian ed Andrea Pozzato. Florian, proviene da Treviso ed è in Serie A dal 2007). Pozzato, proviene da Bolzano ed è di ruolo dal 2004.