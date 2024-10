Volley: dopo una strepitosa rimonta, la Tonno Callipo cede a Cisterna al tie break

Non riesce il tris alla Tonno Callipo che nel recupero della quinta giornata di Superlega cede al tie break 2-3 (17-25, 21-25, 25-21, 25-17, 14-16) contro la Top Volley Cisterna dopo quasi due ore e mezza di infuocata battaglia in cui non sono mancati pathos ed emozioni. Reduce dalle vittorie contro Taranto e Verona la squadra vibonese ha pagato dazio per gli impegni ravvicinati decisivi per la lotta salvezza.

Coach Baldovin schiera la diagonale Saitta-Nishida, Flavio-Candellaro al centro, Borges-Douglas in banda, libero Rizzo. Al di là della rete il tecnico Soli opta per Baranowicz in regia e Szwarc opposto, centrali Zingel-Bossi, in posto-4 Maar-Rinaldi, libero Cavaccini. Partenza in salita dei calabresi che nei primi due set non trovano le contromisure ad una Cisterna apparsa determinata dopo aver vinto una sola volta nelle ultime sei gare. Vibo sbaglia tanto al servizio, alla fine saranno 27 le battute errate oltre a ben 39 errori complessivi in attacco. Il riscatto del team calabrese però non tarda ad arrivare: dal terzo set grazie anche alla ritrovata vena realizzativa di Nishida (9 punti di cui 4 ace nel terzo e quarto set), ben supportato da Fromm e Borges ma anche dal subentrante Basic, i giallorossi prima accorciano il gap e poi pareggiano nel quarto – quando Saitta varia bene il gioco lineare tra i suoi martelli – rimandando la contesa al quinto set. Sostenuti dal pubblico giallorosso alquanto caloroso, la Callipo sembrava di poter fare sua la partita e portandosi sul 14-12 era ad un passo dal chiudere il match. Qualche errore di troppo però in attacco ha tarpato le ali alle ambizioni di vittoria di Borges e compagni che hanno dovuto cedere il passo alla formazione di coach Soli. Per la formazione pontina prestazione di livello dell’ex Dirlic che ha trascinato i suoi alla vittoria grazie ai 22 punti finali che gli sono valsi la menzione di MVP, coadiuvato dall’ottimo Maar autore di 17 punti.

In classifica la Tonno Callipo resta penultima con 19 punti ad una sola lunghezza dal Taranto, a due da Verona e Padova e a tre da Cisterna che si porta a quota 22. Neanche il tempo di soffermarsi su questa sconfitta che per la Tonno Callipo fra tre giorni incombe l’anticipo della nona giornata di Superlega a Monza.

PRIMO SET

Break Callipo (3-1) nella fase iniziale del parziale ma poi si prosegue in equilibrio anche se Vibo è troppo fallosa in battuta con 5 errori fino al 9-10 Cisterna e 9 complessivi nel primo set. Particolarmente concreto in attacco Borges (4 punti per lui) che sfrutta i suoi colpi vincenti sul muro avversario. La parità prosegue anche più avanti (11-11) con Flavio che prima concretizza un attacco veloce e poi realizza il suo primo ace. Cisterna però opera il contro break (12-14) costringendo Baldovin al primo time out. La squadra giallorossa rientra bene in campo e pareggia i conti (15-15), ma da qui in poi Vibo non si ritrova più e Cisterna infila un parziale vincente di 6-0. Saitta e compagni difettano nel muro difesa, mostrando difficoltà nel contenere Cisterna soprattutto al servizio (3 ace per gli ospiti). Coach Baldovin cerca di correre ai ripari, prima utilizzando il suo secondo time out (sul 15-19) e poi chiamando Gargiulo per Candellaro e poco dopo Basic per Fromm. Tutto vano, Cisterna trascinata da Maar (5 punti, di cui 2 ace) non ha difficoltà a gestire il vantaggio (15-21) per chiudere vittoriosamente (17-25) dopo che Fromm (anche per lui 4 punti) annulla il primo set-point.

SECONDO SET

Anche in questo parziale è l’equilibrio a regnare per buona parte del gioco (4-4, 8-8) con le due squadre che ribattono colpo su colpo. Se Vibo riesce lievemente a migliorare al servizio (da 9 errori passa a 5, confermando i 2 ace del primo set), Cisterna difende praticamente tutto (69% di ricezione positiva contro il 59% di Vibo), mostrando estrema reattività nel non far cadere alcuna palla. Così Fromm picchia forte in attacco (5 punti, 1 ace, 1 muro e 50% in attacco) da una parte, e Dirlic (ben 9 punti, 1 ace e 78% in attacco) risponde al di là della rete. E’ un continuo alternarsi di punti tra le due squadre con la parità a regnare (12-12, 15-15). Borges (migliore dei suoi con 6 punti) si mostra prolifico in attacco per i giallorossi al pari però ancora dell’ex Dirlic per i laziali che diventa decisivo per i suoi. Sul 15-17 per Cisterna, coach Baldovin chiama time out e opta per l’ingresso di Nelli per Nishida. Un primo tempo di Flavio (18-20) dà respiro alla Callipo e stavolta è Soli a richiamare i suoi in panchina, anche se Cisterna continua a mantenere un certo vantaggio (19-22), con Maar sempre provvidenziale. Vibo stenta ed appare anche stanca dagli impegni ravvicinati, non trovando soluzioni in attacco, anzi accumula altri 9 errori in attacco (dopo i 13 del primo set) che segnano di fatto la resa dei giallorossi. Così gli ospiti devono soltanto gestire il vantaggio per arrivare alla meta e ci riescono dopo due set-point annullati da Vibo tra cui un ace di Nicotra che subito dopo però sbaglia il servizio che porta Cisterna avanti 2-0.

TERZO SET

Ritorna in campo Nishida nella Callipo che sa di non poter più sbagliare. Solito equilibrio nella prima parte: 4-4, 8-8. Intanto Soli sul 7-6 Vibo richiama Rinaldi per Raffaelli, ma i giallorossi di Baldovin appaiono determinati a prolungare il match e continuano a condurre 11-8 fino al primo time out ospite. Qui però qualcosa sembra spegnersi nella Callipo: dopo il 13-9 di Borges, Cisterna infila un altro produttivo parziale di 5-0 e passa avanti 14-15, tra cui anche due ace dell’ex Baranowicz, il secondo alquanto fortunoso. Baldovin ricorre al time out e la sua squadra sembra giovarsene: prima continua la parità (18-18) ma poi sale in cattedra finalmente Nishida (4 punti, di cui 2 ace) con un proficuo lungo turno di battuta, intanto con due bolidi vincenti consecutivi dai nove metri (20-18) inframmezzati da un time out di Soli. Entra pure Basic per Fromm che dà il suo contributo in attacco (22-18), al pari di Flavio che conquista il set-point poi annullato da Maar, ma Vibo non si fa sfuggire l’occasione e col solito Borges (3 punti) chiude il set e accorcia sull’1-2.

QUARTO SET

Coach Baldovin conferma Basic in posto-4 per Fromm ed il parziale inizia bene per la Callipo (4-2), con Nishida sicuramente trasformato (terzo ace per il 4-1) già dal set precedente. Forse Cisterna non si aspetta la reazione veemente di Vibo, che fa gioco e punti (9-4) costringendo Soli al tempo. Flavio, Borges e Nishida però hanno il fuoco dentro e stavolta sbagliando poco o nulla, mantengono sempre un discreto vantaggio (11-6, 13-9). Alquanto positivo Basic in questo frangente, con due punti che consentono a Vibo di allungare, anche con un altro ace di Nishida. Altro time out per Soli ma Vibo è cinica e continua a martellare (20-12) con Cisterna in estrema difficoltà. Entra praticamente tutta la panchina dei laziali: Wuiltenburg, Raffaelli, Giani e Saadat. Coach Soli in previsione del tie break fa rifiatare i suoi. Il parziale si prolunga con un set-point annullato da Rinaldi ma poi un errore al servizio di Saadat regala il tie-break a Vibo. Un pareggio meritato per i giallorossi che, quando tutto sembrava segnato dopo il 2-0 di Cisterna, eccoli riemergere con grande carattere e determinazione, sempre sospinti dal meraviglioso pubblico del PalaMaiata.

QUINTO SET

Pathos ed emozioni nel set conclusivo. Avanti Cisterna 2-4 e Baldovin frena tutto con il primo time out. Nishida spinge per la rimonta ben supportato da Flavio (5-6). E’ il là alla rimonta di Vibo che attacca e realizza prima con l’ace di Nishida (11-10) e poi col positivo Basic per il 12-11 dopo il time out ospite. Cisterna non molla ma Vibo sembra poter chiudere a proprio favore: prima Nishida (col suo 19esimo punto finale) e poi Borges ottengono il punto del match-point (14-12). Il brasiliano però nei successivi due attacchi non è altrettanto preciso e così viene murato da Wiltenburg due volte, per i due punti decisivi di Cisterna che porta a casa una vittoria utile per la classifica dopo un periodo opaco.

LE DICHIARAZIONI POST-GARA

Valerio Baldovin (primo allenatore): “Abbiamo giocato facendo troppi errori soprattutto nei primi due set, poi siamo riusciti ad entrare in partita raggiungendo la parità sul 2-2. Il quinto set, com’era prevedibile, è stato molto emotivo con un’alternanza del punteggio ma anche in questo frangente abbiamo commesso degli errori che in una partita così importante dovrebbero essere evitati. Loro hanno giocato con molta più regolarità. Mentre nelle ultime due gare la nostra battuta aveva fatto la differenza, oggi invece non siamo riusciti ad essere incisivi in quel fondamentale tranne in alcuni sporadici momenti. Il campionato però continua e torniamo in campo tra tre giorni a Monza. Sarà una partita difficile da preparare perché non avremo molto tempo e dovremo essere bravi a recuperare le energie profuse questa sera. Servirà la massima lucidità e attenzione da adesso in poi in quanto in questa situazione dobbiamo provare a fare punti sempre“.

IL TABELLINO

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Top Volley Cisterna 2-3

(17-25, 21-25, 25-21, 25-17,14-16 )

VIBO: Saitta 3, Nishida 19, Candellaro 7, Flavio 14, Fromm 12, Borges 18,, Rizzo (L pos 70%, pr 27%), Gargiulo, Nelli, Basic 8, Nicotra 1. Ne: Partenio, Condorelli (L). All. Baldovin.

CISTERNA: Baranowicz 2, Dirlic 22, Zingel 5, Bossi 4, Cavaccini (L pos 58%, pr 25%), Maar 17, Rinaldi 10, Raffaelli 2, Saadat, Wiltenburg 3, Giani, Picchio. All. Soli.

Arbitri: Simbari e Florian.

NOTE – Vibo: ace 9, bs 27, muri 7, errori 39, attacco 43%, ricezione 56%-29%, punti realizzati 102. Cisterna: ace 8, bs 10, muri 10, errori 20, attacco 38%, ricezione 55%-24%, punti realizzati 104. Durata set: 26’, 34’, 33’, 28‘, 23’. Totale 144 minuti.

Spettatori 435 per un incasso di Euro 1.106,90

MVP: (Dirlic – Top Volley Cisterna)