Volley Tonno Callipo esordio a Letojanni

Dopo aver osservato il turno di riposo alla prima giornata, andata in scena lo scorso fine settimana, anche la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia è pronta a fare il suo esordio nella terza serie nazionale. Messa in archivio la più che positiva stagione 2016-17, la compagine dei coach Tonino Chirumbolo e Saverio Amerato affronta il difficile girone calabro-siculo con una rosa ancor più ringiovanita.

Rispetto allo scorso anno non ci sono elementi di spicco, su tutti i vari Lello Ferraro, capitan Danilo Lo Riggio e Graziano Maccarone. E se il centrale classe 1996 è andato in prestito a Potenza Picena in Serie A2 (dove sta già facendo buone cose), i primi due ritroveranno la compagine dove sono cresciuti nel corso della stagione essendo andati in prestito alla Raffaele Lamezia, una delle compagini calabresi, insieme all’altra lametina Conad (Top Volley), al Cinquefrondi ed al Cosenza.

La Tonno Callipo si presenta, dunque, all’appuntamento con la Serie B con l’ossatura della rosa che ha disputato lo scorso campionato di Serie C e con all’interno dell’organico tantissimi atleti del 2000, alcuni del 2001, due 2002 e un 2003. A fare da chioccia, si fa per dire, ai non ancora maggiorenni “tonnetti” ecco il confermato schiacciatore Marco Salmena (classe 1997), il neo acquisto Kevin Barbera (schiacciatore messinese anch’egli classe 1997) e il ritorno di Giancarlo Foti (centrale classe 1997 tornato alla base dopo un anno trascorso fuori per gli studi universitari).

A chiudere il cerchio, l’esperienza dell’unico “over” della rosa, il centrale classe 1981 Marco Mafrica che, dopo essere arrivato in corsa la scorsa stagione, ha proseguito anche quest’anno il proprio rapporto con la società giallorossa.

Tutto pronto, dunque, dopo un abbondante mese e mezzo di preparazione atletica per la prima di campionato: la squadra del duo Chirumbolo-Amerato affronterà l’ambiziosa Letojanni, curiosamente ultima squadra affrontata nella scorsa stagione nell’ultima giornata di regular season. La compagine messinese, dopo aver disputato i play-off, punta nuovamente a disputare un campionato di vertice. Confermata l’ossatura della squadra con i vari Schifilliti, Schipilliti (ex di turno insieme a Barbera), Remo, Mazza e Princiotta. Fischio d’inizio alle ore 18:00, arbitreranno i Sig. Ferdinando Giordani e Gabriele Priolo. Ecco le riflessioni della vigilia affidate alle voci dei due coach giallorossi, Tonino Chirumbolo e Saverio Amerato:

Tonino Chirumbolo: “Sarà una stagione difficile sicuramente dal punto di vista della classifica perché quest’anno avremmo dovuto disputare il campionato di Serie C con un gruppo molto giovane, ma fattori contingenti hanno portato al fatto di disputare ancora la Serie B. E’ chiaro che siamo in una situazione tecnica svantaggiata rispetto al valore tecnico della categoria, però per noi la cosa più importante è che i ragazzi crescano dando molta importanza al lavoro che faremo dal lunedì al venerdì. Chiaramente non disperiamo che lungo tutto il campionato i ragazzi non possano migliorare ad un livello tale da potersi cimentare in una maniera più paritaria possibile”.

Saverio Amerato: “Sarà una stagione abbastanza difficile e dura, ma questo lo sappiamo benissimo perché è l’effetto scaturito dalla scelta di partecipare ancora a questo campionato alzando ancora l’asticella, basti pensare che questo gruppo due anni fa ha fatto la serie D e l’anno scorso la serie C. Pe noi sarà un girone d’andata durissimo, mi auguro però che al ritorno i ragazzi riescano ad adattarsi e dire la loro. Domani affrontiamo una squadra attrezzata che all’esordio ha battuto fuori casa una squadra come Palermo, ma noi andremo lì per giocarcela”.

LA ROSA DELLA TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA

PALLEGGIATORI: Luca Montesanti (2001), Raoul Morelli (2000);

SCHIACCIATORI: Kevin Barbera (1997), Deyvidas Cugliari (2003), Paolo Alessio Di Renzo (2002), Samuele Raffaele (2000), Marco Salmena (1997), Umberto Sorrenti (2001), Alberto Vivona (2000);

CENTRALI: Giancarlo Foti (1997), Marco Mafrica (1981), Antonino Mirenzio (2001), Domenico Paradiso (2000);

LIBERO: Simone Barbuto (2002).

Fonte: Ufficio stampa Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia