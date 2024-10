Volley – La Tonno Callipo parteciperà all’XI edizione del Memorial “Nonno Gino”

Un’altra opportunità per mettersi alla prova e per confrontarsi con due squadre di Superlega

La strada che porta al Campionato è ormai in gran parte stata battuta. Restano solo due settimane prima che si inizi a fare sul serio sul taraflex. Così per Baranowicz e compagni, che dallo scorso 26 agosto hanno intrapreso il loro cammino di preparazione agonistica, il tempo a disposizione per allenarsi sotto la direzione tecnica del duo Cichello-D’Amico è sempre più un’occasione preziosa da dover sfruttare al meglio.

È questo uno dei principali motivi per cui ai consueti allenamenti quotidiani in palestra e sul campo del PalaValentia la società del presidente Pippo Callipo ha messo in agenda una serie di altri impegni che possano permettere al gruppo di esprimere le proprie competenze tecniche e tattiche ma anche di forgiare il proprio carattere. Dopo le amichevoli disputate con Lagonegro e Castellana Grotte, e le gare giocate nell’ambito del Torneo casalingo, per la Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia è arrivato il momento di partecipare all’XI edizione del Memorial “Nonno Gino” organizzato da Globo Banca Popolare del Frusinate Sora e in programma per venerdì 11 e sabato 12 ottobre.

Un appuntamento con la grande pallavolo che andrà in scena al PalaCoccia di Veroli dove i calabresi disputeranno il primo incontro domani pomeriggio alle ore 17,30 con Top Volley Latina, squadra di Superlega del ds calabrese Candido Grande e in cui milita l’ex palleggiatore Daniele Sottile. L’altro avversario da affrontare durante il quadrangolare si conoscerà al termine dell’altra partita in programma: alle 19,30 si daranno battaglia Sora e Siena (formazione dell’ex libero giallorosso Davide Marra iscritta al campionato di A2). La Tonno Callipo proverà a portarsi a casa il trofeo in palio, così come avvenne nel 2016 quando vinse l’ottava edizione dello storico quadrangolare, e senza dubbio quelli di Veroli saranno altri match utili per far scaricare la stanchezza accumulata e ad acquisire la giusta mentalità e cattiveria da sfoderare nella stagione agonistica ormai alle porte. Incontri che servono anche per trovare la giusta intesa tra i vari reparti e per individuare e curare gli aspetti che forse meno convincono, anche se in verità sono pochi.