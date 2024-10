Volley – La Tonno Callipo torna al PalaCalafiore

La società del presidente Pippo Callipo comunica che il match in programma sabato 25 gennaio alle ore 15.00 (diretta Rai) contro Gas Sales Piacenza, valevole per il 17° turno di Superlega, si disputerà regolarmente al PalaCalafiore di Reggio Calabria.

Sarà una partita di fondamentale importanza per la formazione giallorossa guidata dal tecnico argentino Juan Manuel Cichello, alla ricerca della terza vittoria interna stagionale (quarta complessiva) considerando l’altro spareggio salvezza in programma nella giornata di domenica tra Vero Volley Monza e Top Volley Cisterna Latina: i tre punti in palio, dunque, sono imprescindibili in questo “crocevia” per la salvezza contro la squadra emiliana di mister Andrea Gardini, uno dei pilastri della generazione dei fenomeni guidati dal Maestro Julio Velasco.

La prestazione ampiamente positiva di domenica scorsa alla BLM Group Arena di Trento lascia ben sperare considerando che, nell’arco dei quattro parziali, i giallorossi si sono espressi su buoni livelli sia nei fondamentali di attacco che in quelli di difesa, pur trovandosi di fronte una delle quattro corazzate della Superlega.