Volley - Tonno Callipo, sbarca un nuovo talento della pallavolo francese

È lo schiacciatore Thibault Rossard nato il 28 agosto 1993 in Francia a Soisy-sous-Montmorency comune nel Nord della Francia, il secondo acquisto della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia per la stagione 2020-2021. Così come avvenne nello scorso volley mercato che ha fruttato l’arrivo in giallorosso dello schiacciatore Timothee Carle e del centrale Barthelemy Chinenyeze, anche quest’anno il direttore sportivo Ninni De Nicolo ha intercettato un nuovo talento transalpino da portare nel campionato di Superlega.

LA CARRIERA

Il nazionale francese, 194 cm e 85 kg, comincia la propria carriera nel 2003 militando nelle giovanili del Sporting Club de Mouans-Sartoux. Quindi sempre nelle giovanili dal 2008 nell'Association Sportive Cannes Volley-Ball e dal 2010 nel club federale del Centre National de Volley-Ball; nello stesso periodo fa parte delle nazionali giovanili francesi, vincendo con quella Under-19 la medaglia d'argento al campionato europeo 2011. Debutta nella Ligue A nella stagione 2011-12 con lo Spacer’s Toulose e vi rimane per 4 stagioni. Nel 2015 il debutto nella Nazionale francese; quindi una stagione (2015-16) all’Arago de Sète (due anni fa vi ha giocato Coscione ex Callipo). Con la Nazionale si aggiudica la medaglia di bronzo alla World League 2016. Poi tre stagioni con l’Asseco Resovia in Polonia. Nel 2017 ha vinto in Brasile a Curitiba la World League con la sua Nazionale battendo proprio i padroni di casa per 3-2; e vince pure l'argento alla Volleyball Nations League 2018.

L’ultima stagione, 2019-2020, ha invece militato in Turchia col Fenerbahce che ha disputato la Champions League fino al momento del lockdown, trascorso in Costa Azzurra. Schiacciatore mancino, Rossard è dotato di un ottimo servizio e possiede spiccate doti d’attacco. Nell’ultima stagione col Resovia ha realizzato 36 ace. Proviene da una famiglia con una radicata e lunga tradizione pallavolistica: ad iniziare dal nonno Jacques per passare al padre Olivier, fino allo zio Philippe, il fratello Quentin ed il cugino Nicolas.

LE DICHIARAZIONI

Carico ed entusiasta nelle prime dichiarazioni lo schiacciatore francese Rossard: “Sono davvero entusiasta di essere in Superlega. Da tempo ambivo ad arrivare a giocare nel campionato italiano che ho sempre seguito in tv. Sono molto contento di potermi finalmente misurare in un torneo dagli standard elevati. Arrivo a Vibo Valentia con l’intenzione di sfidare me stesso nel senso che voglio dimostrare che posso giocare ad un buon livello anche nell’élite del volley italiano”. Una scelta ponderata quella di Rossard che confessa di essersi fatto consigliare anche da qualche suo connazionale presente nell’ultima Tonno Callipo. “Ho parlato soprattutto con Bart Chinenyeze - ammette - che mi ha davvero aiutato a prendere la mia decisione: mi ha raccontato molte cose positive sulla Tonno Callipo compresa l'organizzazione del Club, l’ambiente dei tifosi, oltre alla mentalità di grande lavoro che alimenta quotidianamente le attività della squadra”.

Una vera e propria ‘dinastia’ quella dei Rossard nell’ambito della pallavolo con diversi membri impegnati in questo sport: “La nostra – conferma Rossard – è una famiglia innamorata della pallavolo. C’è chi la gioca e chi l’ha giocata per tanti anni. Hanno militato in club di vari paesi ma nessuno in Italia. Ho ascoltato anche i loro pareri prima di decidere di accettare la proposta di Vibo ma alla fine ho scelto perché avvertivo sensazioni molto positive per questa avventura con la Tonno Callipo”. Infine l’auspicio del nazionale francese: “Spero di poter fornire il mio contributo in campo, aiutando i miei compagni di squadra e con loro costruire una buona stagione: sicuramente non mancherà mai il mio impegno. Da quel che so si sta costruendo una buona squadra per lottare e per ottenere ottimi risultati nel prossimo torneo. Non vedo l’ora di iniziare”.