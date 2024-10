Volley – Prova di forza della Tonno Callipo. Vinto lo scontro diretto con il Sora

Sul campo del PalaCoccia di Veroli nella quinta giornata di ritorno del campionato di Superlega Credem Banca 2019-2020 la Tonno Callipo Calabria VV ci mette la giusta cattiveria agonistica e riesce così ad aggiudicarsi, quasi senza difficoltà, lo scontro diretto con Sora con un secco 3-0. Una prestazione corale e di carattere. Proprio quella che era mancata nella gara casalinga giocata contro Piacenza nel turno precedente e da cui la formazione calabrese era ripartita per invertire la rotta. Il successo ottenuto contro i ciociari, che restano quindi ultimi in classifica, ha permesso agli uomini di coach Juan Manuel Cichello di tirare un sospiro di sollievo e di guardare al prosieguo del torneo con più fiducia: i tre punti messi in cassaforte sono una scossa importante alla corsa per la salvezza. Sugli scudi il francese Carle, top scorer e MVP del match, con 17 punti.

Per la Tonno Callipo quella di oggi è stata la prima vittoria del 2020 e si spera un buon viatico per la gara di mercoledì sera al PalaMaiata contro Perugia che segnerà il ritorno della squadra a Vibo dopo una prima parte di stagione segnata dalle difficoltà logistiche. Una partita in cui sarà fondamentale anche l’entusiasmo e il calore del popolo giallorosso e di tutto il mondo sportivo calabrese.

Per la cronaca della partita. Nel rettangolo di gioco si è vista una Callipo determinata fin dall’inizio. Nel primo parziale dopo un sostanziale equilibrio i vibonesi riescono a gestire due-tre punti di vantaggio (16-19 e 18-22) per poi chiudere vittoriosamente il set (21-25).

Il secondo parziale è all’insegna dei padroni di casa che in avvio si portano sul + 3 ma Vibo si riabilita e la partita si mantiene in equilibrio (13-13). La voglia di vincere dei calabresi è determinante tanto che Defalco e compagni riprendono le redini del match mantenendo sempre un cospicuo vantaggio (15-20, 19-22). La formazione di Cichello sospinta dagli attacchi di Carle e di Abouba riesce a chiudere set (19-25) portandosi avanti 2-0.

Terzo game più combattuto con Sora che mostra chiari segni di nervosismo. Al contrario la Callipo ha continuato a mantenere la necessaria lucidità e brillantezza e dopo un iniziale equilibrio (5-5) Sora cerca di rimanere attaccata alla partita migliorando a muro (13-15) con Di Martino protagonista. Vibo però non resta a guardare e trascinata da Carle e Abouba sia in attacco che in battuta riesce ad allungare (15-20, 17-23) rendendo vano il tentativo di rimonta dei laziali. I padroni di casa restano travolti da una Tonno Callipo in gran serata tanto da chiudere con 5 punti di vantaggio il parziale mostrando grinta e carattere.

Vittoria che consente alla Callipo di insediarsi in terzultima posizione con 12 punti staccando sia Cisterna che la stessa Sora.

IL TABELLINO:

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Tonno Callipo Calabria: 0-3

(21-25, 19-25, 20-25)

SORA: Alfieri, Sorgente (L pos 36%, pr 23%), Caneschi 2, Fey, Joao Rafael 14, Grozdanov 11, Miskevic 9, Scopelliti 1, Di Martino 7, Mauti (L), Radke 2. Ne: Van Tilburg, Battaglia. All. Colucci.

CALLIPO: Mengozzi 6, Aboubacar 10, Vitelli, Carle 17, Chinenyeze 10, Rizzo (L pos 42%, pr 17%), Baranowicz 2, De Falco 9. Ne: Ngapeth, Hirsch, Marsili, Sardanelli (L), Pierotti. All. Cichello.

Arbitri: Sobrero e Lot.

Sora: ace 2, bs 13, muri 6, errori 5. Callipo: ace 7, bs 9, muri 8, errori 5.

NOTE – durata set: 26′, 26′, 30′. Tot. 1ora 22 minuti’. Spettatori: 519, incasso 2655,00 euro.

LA DICHIARAZIONE POST-GARA:

Stefano Mengozzi (centrale): “Abbiamo affrontato la partita con lo spirito giusto e si è visto il risultato. Sapevamo che non sarebbe stato facile. C’era molta pressione ma siamo riusciti a centrale il nostro obiettivo. I punti ottenuti stasera sono importanti sia per la classifica che per il nostro umore. Speriamo di continuare su questa scia positiva in modo da raccogliere i frutti del nostro lavoro. Il nostro impegno c’è stato in questa settimana di preparazione e continuerà ad esserci per il resto della stagione“.