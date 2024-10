Comunali Reggio: l’elenco dei voti raccolti dalle liste di Minicuci

Attraverso il sito o l’App del Ministero dell’Interno è possibile tenersi in costante aggiornamento sulle elezioni che, in questi giorni, hanno monopolizzato l’attenzione dell’interno Stivale. In particolar modo quelle di Reggio Calabria, molto attese e seguite anche dalla stampa nazionale.

Chi hanno votato i reggini? I candidati sindaci sembrano non aver convinto pienamente i votanti, tanto da non far raggiungere a nessuno dei 9 la soglia richiesta del 50%+1. Adesso, per questo motivo, si tornerà alle urne il 4 e il 5 ottobre.

Di seguito i dati relativi alle liste a sostegno di Antonino Minicuci

*I dati verranno aggiornati a breve. Nonostante la chiusura dei seggi, dal sito del Ministero risultano i voti di 215 sezioni di 218.

Forza Italia

10.007 voti

11,11%

Fratelli d’Italia

6.976 voti

7,75%

Lega Salvini Calabria

4.286 voti

4,76%

Cambiamo! Con Toti

3.975 voti

4,41%

Minicuci Sindaco

3.061 voti

3,40%

Reggio Attiva

2.918 voti

3,24%

Ogni giorno Reggio Calabria

2.486 voti

2,76%

#AMA REGGIO

1.841 voti

2,04%

M.E.D.A.

707 voti

0,79%

Nuova Italia Unita

519 voti

0,58%

Totale liste

36.776 voti

40,84%