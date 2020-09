Comunali Reggio: si chiude lo scrutinio. Avanti Falcomatà, ma non basta

Come annunciato nelle scorse ore, il Comune di Reggio Calabria, per la prima volta nella sua storia andrà al ballottaggio. Una meta che sembrava, ormai, quasi scontata per i candidati tanto quanto per gli elettori.

Per una volta, gli exit poll hanno fornito ai cittadini la giusta visione su quelli che, successivamente, sono stati i voti reali espressi dai votanti nel Comune dello Stretto. Il "testa a testa" tra centrodestra e centrosinistra che, inzialmente, ha tenuto i reggini con il fiato sospeso, si è protratto praticamente per tutta la giornata fin quando non è stato, numericamente, evidente che nessuno dei due candidati avrebbe potuto raggiungere la maggioranza. Secondo la legge, infatti, nei Comuni con oltre 15.000 abitanti non basta ottenere più voti di tutti gli altri sfidanti. È necessario, invece, superare la soglia del 50%+1.

Il sindaco uscente non aveva avuto problemi alle scorse elezioni. Protagonista indiscusso del 2014, Giuseppe Falcomatà ha subito nel 2020, dopo 6 anni di amministrazione, un brusco arresto. Nonostante il lieve aumento dell'affluenza rispetto alle scorse elezioni, gli sfidanti hanno strappato più di qualche voto all'attuale primo cittadino.

Il dado, ormai, è tratto e ciò che è certo, al momento, è che nei prossimi 12 giorni in città partirà una nuova campagna elettorale fatta di confronti e, chissà, forse anche apparentamenti. Antonino Minicuci, nella mattina di ieri, martedì 22 settembre, è stato abbastanza chiaro sul tema degli "schieramenti" per il ballottaggio:

"Non ho mai corteggiato nessuno se non mia moglie" ha spiegato, con il sorriso, ai microfoni di CityNow.

I dati definitivi delle elezioni comunali 2020*

*I dati verranno aggiornati a breve. Nonostante la chiusura dei seggi, dal sito del Ministero risultano i voti di 215 sezioni di 218.

1. Giuseppe Falcomatà

34.457

37,09

2. Antonino Minicuci

31.473

33,08

3. Angela Marcianò

12.889

13,88

4. Saverio Pazzano

5.894

6,35

5. Sergio Klaus Mariotti detto Klaus Davi

4.308

4,64

6. Fabio Foti

2.237

2,41

7. Maria Laura Tortorella

749

0,81

8. Fabio Putortì

610

0,66

9. Giuseppe Siclari

273

0,29